【編輯推介】4條行山路線新手至中階　最愛4大行動糧伴我走天涯

由新手入門至中階，4條行山路線推介。 從另一角度看香港，山光水色一望無際，擺脫城市的束縛，呼吸新鮮的空氣。 提醒行山新手要自己多搜集資料，了解行程及時間，評估自己的能力才計劃行程，或找富經驗的同行者隨行更好。 攝影：尹嘉蔚

我的行山初心由做運動keep fit開始，從適合新手入門的初級路線，漸漸開始挑戰中級路線，行山教我謙虛地面對大自然，每程該量力而為不能太過好勝。

如果行山路線的程度分5級：郊遊、初級、中級、高級及資深，我走在初級至中級之間，既可以強身健體，減省心理包袱，亦可放輕鬆欣賞沿路美景及拍攝，當我按部就班有更多鍛鍊後，希望再挑戰高級路線，不過，無論處於任何階級，行山前也要做足準備，如手機及指南針、防曬及防蚊措施、防滑鞋、行山杖、水及行動糧（隨身食糧）等。

由行山新手漸漸成長至挑戰中級路線，在我來說行山的樂趣既可投入大自然，欣賞美景影靚相，又可以keep fit。從另一角度看我們的香港，可以找到更壯闊的天空，呼吸石屎及玻璃森林外的新鮮空氣，圖為朗屏．髻山，望向豐樂圍魚塘。

行動糧對於郊遊、行山或攀山來說都非常重要，大前提是補充身體能量，曾經訪問過幾名攀山教練，行動糧最好要輕便又便利攜帶，有營養又好吃，又可以滿足自己的喜好為佳。我自己的行動糧心水包括四大：必要一支椰子水，隨後是堅果，其次是乾果，路程較遠或要求較高體能的，會帶備能量棒。

我行山的行動糧心水非常輕便，必要一支椰子水，隨後是堅果及乾果，遠征或挑戰要求高體能的路線，會帶備能量棒補充能量。

按圖可參考我最愛的行動糧之營養補給及熱量資料：

+ 5 + 4 + 3

【行山飲食】行山前後食咩好？一文看清營養補充及食物宜忌

準備好行裝；準備好心情出發！先由「新手」開始，2條路線皆在港島區，遠離鬧市少許已見世外桃源，可欣賞港島區最好、最美的景致。

（1）西高山最美的日落 登上小山峰擁環迴海景

在西高山上欣賞夕陽之美，天空紅彤彤一片，群山在夕陽的照射下，染上薄薄的紅暈，窮天瀰漫奇妙的色彩，海面上波光鱗鱗，閃爍著斜陽的光環，海天一線的美景延展，實在美崙美奐。攀上西高山的一段梯級較吃力外，其餘也相對易走，路段也不乏遮蔭。從盧吉道走至夏力道交匯處有休憩公園，此時會有些許惘然，正惆悵登山之路，穿過休憩公園，園內「左」上角有小樓梯，向下走轉右會發現一條隱蔽的林蔭小路，地圖上顯示為Treacherous Trail，繼續向前走便發現上山之路。

遊覽山頂時，不妨到西高山走走，從山頂上極目遠眺，擁抱波瀾壯闊的日落美景。

～路線：山頂廣場（太平山餐廳）＞盧吉道＞盧吉道．夏力道交匯處＞休憩園地內．左前方角落．往西高山小徑＞西高山＞夏力道＞山頂廣場

～需時：約1小時45分鐘（不連拍照）

～難度：初級

～靚景：7/10

～補給：山頂廣場餐廳

～注意：1. 防曬裝備及蚊怕水、充足糧水。2. 攀上西高山的樓梯較吃力，但道路鋪設完善易走。

由山頂廣場至西高山的行山路線，紫色為去程，沿盧吉道走到夏力道交匯處，發現休憩園地，園地左前方角落會見到一條小樓梯，走下去只有一條路登西高山。粉紅色為回程沿夏力道回山頂廣場。

起點交通：由中環／金鐘／灣仔乘新巴15號／中環1號小巴前往山頂。

終點交通：同上反方向。



按圖睇打卡位（西高山無敵海景日落、遠眺薄扶林水塘、港島南、西及北景色）：

+ 4 + 3 + 2

（2）香港仔水塘悠閒遊 法定古蹟壩底磅礡

香港仔水塘為香港法定古蹟，分成上、下水塘，兩處建築別樹一格，上水塘主壩氣勢磅礡，下水塘則湖光山色清麗脫俗。若由警局博物館出發，絕對是晨運及輕鬆郊遊路線，如果挑戰自己的體能及耐力，可以由地面灣仔藍屋出發，慢慢撐上灣仔峽道的大斜路，到達寶雲道可順便訪姻緣石，「好姻緣求不易」，得登上近150級的石屎梯，頗考驗體力。

香港仔上水塘主壩氣勢磅礡，身處壩底被水壩雄偉的氣勢懾服。

～路線：灣仔藍屋＞灣仔峽道＞寶雲道健身徑＞姻緣石＞寶雲道健身徑＞灣仔峽道＞金馬麟山道＞香港仔水塘道＞香港仔上水塘主壩＞香港仔健身徑＞香港仔下水塘＞香港仔水塘道＞漁光邨

～需時：約2.5小時（不連拍照）​

～難度：初級

～靚景：6/10

～補給：灣仔、香港仔餐廳。

～注意：1. 防曬裝備及蚊怕水、充足糧水。2. 行上灣仔峽道一段大斜路頗費汗水，需要體能及耐力。

由灣仔藍屋起步，上灣仔峽道大斜路，先訪姻緣石，折回灣仔峽道大斜路，終到了香港仔水塘道漫步，可以好輕鬆慢慢走，到上水塘主壩及下水塘打卡後，往漁光邨離開。

按下方4圖，放大灣仔藍屋至香港仔水塘行山路線：

起點交通：灣仔地鐵D出口前往藍屋開始登山／避開灣仔峽道，可坐新巴15號（中環－山頂）；灣仔峽道站（警隊博物館）下車。

終點交通：香港仔前往各區的交通工具。

按圖睇沿途路線及打卡位（姻緣石、香港仔上水塘主壩、香港仔下水塘）：

+ 14 + 13 + 12

【行山路線】親試8條入門路線美景宛如世外 附補給站打卡位推薦

新手路線輕鬆悠閒，體能相對要求較輕，很多人可以駕馭。行山練習漸多，漸熟悉山路，嘗試挑戰中階行山路線，需要提升體能及耐力，心理包袱未算很大，帶備足夠糧水應付，與行山友人作伴照應，沿路景色更廣闊壯麗。

（３）九龍坑山挑戰千五級天梯 先難後易山谷平原寧靜遼闊

九龍坑山不在九龍，在太和、大埔，又名雲山（Cloudy Hill）。攀上山巔之前先有1500級「天梯」恭候，是香港數一數二的登山天梯，梯級依山脊而建，氣勢不凡，不過慢慢地拾級而上，可放膽挑戰！山頂可飽覽大埔及大埔海景色，下山前往鳯園一段，放眼是屏風山一帶山谷平原，遼闊寧靜，景色開揚。

一路攀上天梯，一邊心算該走了千多級，原來已有「有心人」為長征刻上記錄。

～路線：大埔頭＞衛奕信徑8段＞九龍坑山頂＞沙螺洞＞鳯園

～需時：約3小時（不連拍照）​

～難度：中級

～靚景：5/10

～補給：太和、大埔市中心餐廳

～注意：1. 防曬裝備及蚊怕水、充足糧水、防滑鞋。2. 起點開始不斷上攀，上半段路程需要體能！到達山頂後一直落山，路線鋪設良好，漸漸容易起來。

由大埔頭＞衛奕信徑8段＞九龍坑山頂＞沙螺洞＞鳯園，上半段路程需要體能！下山路段明顯地容易很多。

起點交通：港鐵太和站A出口（太和商場），按指示往「敬羅家墊」，跟指示牌前往九龍坑山。

終點交通：大埔嵐山20M小巴往港鐵大埔站。

按圖睇沿途路線及打卡位（天梯、山頂、屏風山一帶山谷平原）：

+ 10 + 9 + 8

（４）大枕蓋山巒疊翠春天尋花 旖旎風光令人回味

大枕蓋位於西貢東郊野公園內，山上可俯瞰萬宜水庫一帶景色，初春季節（每年一月至三月），山上有野生吊鐘花，是不少「尋花」人必訪的勝地。由北潭涌起步上大枕蓋路線，某部分路段極賦挑戰，山路陡峭筆直，浮沙碎石，宜騰空兩手作攀爬準備，幸當天發現繩索助一臂之力。山上風光旖旎，前段辛苦勞動，後段漸入佳景，值得細味。

群山起伏綿延千里，遠望景天一色，沐浴在日光下，絕對可忘掉瑣事煩擾。

～路線：北潭涌＞麥理浩徑1段（萬宜路）＞萬宜坳＞大枕蓋＞鹿湖郊遊徑＞麥理浩夫人渡假村（北潭路）

～需時：約4小時（不連拍照）

～難度：中級

～靚景：7/10

～補給：北潭涌士多、西貢市中心餐廳

～注意：1. 防曬裝備及蚊怕水、充足糧水、防滑鞋、指南針。2. 攀登大枕蓋（由北潭涌為起點），有部分山路陡峭筆直，地面浮沙碎石易滑倒，注意安全！3.當天登山見左方有繩索，可借力攀上。4.宜有攀山經驗人士作伴。

由北潭涌起步＞麥理浩徑1段（萬宜路）＞萬宜坳＞大枕蓋＞鹿湖郊遊徑＞麥理浩夫人渡假村（北潭路）。

起點交通：九巴94號西貢市－黃石碼頭（上窰下車）／九巴96R（假日）鑽石山鐵路站－黃石碼頭（上窰下車）

終點交通：九巴94號黃石碼頭－西貢市（麥理浩夫人渡假村上車）／九巴96R（假日）黃石碼頭－鑽石山鐵路站（麥理浩夫人渡假村上車）



按圖睇沿途路線及打卡位（俯瞰萬宜水庫、山頂群山、賞花、觀日落）：

+ 10 + 9 + 8

香港盡是繁華，卻難換來舒心清新的空氣，從井內看天空、從狹縫望海景…於是趁假期好天氣下行山浪蕩，成了我的嗜好，攀上山巔，嚮往大地蒼茫的震懾，貪婪大自然的美景，召喚世界美好的初心。

營養資料參考：《點解飲水都會肥》陳勇堅、邱美玲、陳育明．一丁文化出版／CNN

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