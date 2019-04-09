【銅鑼灣甜品】泰國手標茶到港！回味地道香甜奶茶、濃茶味雪糕

去過泰國的朋友，相信都會飲過當地香甜的奶茶。最近就有消息所指，泰國著名茶葉品牌「手標茶」ChaTraMue將於4月到港開店，屆時大家就可回味地道的泰式奶茶，以及相當受歡迎的茶味雪糕、冰品，近來天氣這麼熱，正好可以消一消暑！ 資料圖片：官方圖片、Instagram

全國飲佢大！泰國茶葉老字號

手標茶ChaTraMue是泰國當地的著名茶葉，無論是家中、街邊檔、餐廳，人們都會以手標茶葉作茶底，來沖泡泰式奶茶，其入屋程度可想而知。而近幾年來，品牌都積極進攻年輕市場，開設多間Cafe和手調茶飲店，更推出茶味雪糕、甜品，街坊受落之餘，也吸引不少遊客幫襯。

品牌的手調茶店遍布當地，車站、機場都有它的蹤影。（IG：marshuang1222）

傳統泰式奶茶 濃茶味軟雪糕

今次品牌進軍香港，相信也會供應招牌的泰式奶茶。奶茶以手標茶作基底，混入砂糖、煉奶、鮮奶、淡奶，味道香甜，入口順滑。經典奶茶以外，選擇尚有綠茶、朱古力水、果茶、奶昔等等，飲品還可加配大家最愛的珍珠，難怪這麼得人歡心。此外，店舖的茶味軟雪糕亦大受歡迎，皆因品牌過往每次推出限定雪糕口味，如茉莉蝶豆花、蜜桃茶、玫瑰茶等，都會變成全城熱話，香港店應該也會供應恆常的奶茶、綠茶口味。然而新店開在銅鑼灣，價錢可能就要番幾倍了。

按圖看品牌各款茶飲及甜品：

+ 4 + 3 + 2

手標茶ChaTraMue 香港店

地址：銅鑼灣渣甸街49號

暫定開幕日期：4月27日

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