【打工仔e肚仔日記】中環黑毛火腿店！豪食米芝蓮廚Bellota三文治

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中環這裡專賣火腿三文治，當中的麵包不是一般的腿治，而是採用西班牙伊比利亞的黑毛豬。這些黑毛豬矜貴之處，在於它們全是吃橡果長大，純種豬市價高、貨量少，想吃的話都幾奢侈。不過，這裡的期間限定是以黑毛豬製作三文治，當中更有米芝蓮星級大廚Vicky Cheng獨家設計的四川風味Bellota風乾火腿三文治，想豪食午飯的朋友們不要錯過！

主持人：黃繼鋒

Bellota-Bellota出名以伊比利亞橡果黑毛豬火腿，在超市單買一小盒都要九十幾蚊，今次限定店以黑毛豬火腿製成三文治、小食等，價錢雖然都不便宜，但吃得夠飽，想豪食午飯的人可以一試！

店內所用的黑毛豬火腿，通常採用接近風乾了五年的肉，而且選用後腿肉，肉質較軟而且油分充足，入口軟滑。

▼按圖睇「Bellota-Bellota」有咩食！

這裡的火腿，通常採用接近風乾了五年的肉，而且選用後腿肉，肉質較軟而且油分充足，入口軟滑。

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Bellota-Bellota
地址：中環結志街45號新中環大廈地下G舖
營業時間：星期一至日 11am-8pm

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