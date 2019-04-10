【蘿蔔燜排骨食譜】簡易下飯家常菜　蘿蔔清甜最搶手！

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蘿蔔燜排骨，選用的是白蘿蔔，即日本大根。大根確實比國產的白蘿蔔清甜，但價錢較貴。不過燜排骨未必需要用大根，因燜煮後，蘿蔔盡吸肉汁精華，軟腍入味，比排骨更討人歡喜！

攝錄：鄧天傲、張善滿

剪接：潘諾兒

蘿蔔要軟腍入味，需花時間燜煮，長時間高溫烹調下，排骨卻容易變得粗硬實肉，因此，我愛選用有點骨黏附、有點油脂滋潤的腩排，這樣較能保持肉質的軟滑度。而且別切得太細，否則收縮過後，又實又韌，影響口感。

加2粒八角同燜，既能去除肉羶味，也為菜式添香。

有人喜歡什麼肉類都先汆水，以為是必然的步驟。其實不是每種肉類或每個菜式都需要。汆水的目的，是去走肉的羶味或雪味，清潔污垢雜質。但如新鮮肉類，啤水沖洗已經足夠。這次我選了新鮮腩排，還加了2粒八角同燜，除了可辟走肉羶味，也可為菜式添香。

不過， 如果要汆，別要滾水放肉，令當中的蛋白質、雜質、血水等遇熱凝固，留在肉中不能排走。汆水，需冷水放肉，快要滾起前取出，這樣才能真正做到清潔的目的

蘿蔔燜排骨食譜

健康小貼士：

白蘿蔔，含豐富維他命C及鋅、鈣、磷、鐵等微量元素，能白淨肌膚，增強免疫力。它味甘、辛，性涼，入肺、胃、大腸經。能清熱生津、開胃健脾、消食化滯等功效，有助解決便秘問題。而且每100克只有21千卡的熱量，是減肥者恩物。但因寒涼，脾虛洩瀉者宜少吃。

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食譜 蘿蔔燜排骨（燜）
材料

白蘿蔔1條、腩排200克、薑3片、蒜頭3瓣、冰糖1湯匙、八角2粒、蠔油2茶匙、水適量

醃料：糖半湯匙、生抽半湯匙、粟粉半湯匙
做法 1. 排骨洗淨，以糖、生抽和生粉醃15分鐘。
2. 蘿蔔去皮，切件；蒜頭切碎。
3. 燒熱鑊落油，放入薑、蒜蓉、排骨，以中火爆香。
4. 放入蘿蔔炒約2分鐘，下冰塘、蠔油、八角拌炒。
5. 加水至蓋過面，煮滾約10分鐘後加蓋。
6. 轉中小火燜20-30分鐘，關火，焗約5分鐘即成。

 

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