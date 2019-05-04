【減肥】瑜伽老師由70公斤肥妹變女神！7款燕麥美食食譜全公開

美女瑜伽老師Angie，有著人人羨慕的好身材。她的露台瑜伽非常熱門，全上海身材最火爆的女孩都在這了……但你想不到，Angie曾經是個70公斤的女胖子。自從愛上瑜伽，她學會了健康飲食，維持好身材的同時，每日的營養所需一點不少。

她最常吃的是燕麥，這種火爆歐美健身圈的食材，飽腹感強、熱量低，還非常好吃！忘掉燕麥只能用牛奶泡的常規吃法吧，Angie教我們的這7款燕麥美食，從小零食到主食，一日三餐都適用，我們根據製作步驟的從簡到繁，給大家列出以下7款最便捷的燕麥輕食。

Angie曾經是個70公斤的女胖子。自從愛上瑜伽，她學會了健康飲食，維持好身材的同時，每日的營養所需一點不少。（一条提供）

1. 枸杞燕麥粥【養顏暖胃的早餐必備】

枸杞燕麥粥（一条提供）

食材：

燕麥、海鹽、枸杞、葡萄乾、椰子油、花生醬、無糖椰子奶、時令水果、糖漿

製作枸杞燕麥粥所需的食材（一条提供）

下面是枸杞燕麥粥的製作步驟（按圖放大）▼▼

+ 6 + 5 + 4

2. 烤燕麥片【配餐佐食的最佳選擇】

烤燕麥片（一条提供）

食材：

燕麥、核桃仁、南瓜子、肉桂粉、可可粉、海鹽、糖漿、椰子油

製作烤燕麥片所需的食材（一条提供）

下面是烤燕麥片的製作步驟（按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

按下圖學更多Angie的獨家燕麥輕食（按圖放大）▼▼

+ 6 + 5 + 4

夏天真的到了，管不住嘴，又想美的你，一周吃這7款輕食，7天狂瘦5斤！

按下圖看看Angie愛上瑜伽後配合燕麥飲食所練成的火爆身材▼▼

▲完整內容，歡迎欣賞置頂影片。

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁