【飲食熱話】環保人士自爆即棄筷子用足3年　網民：多菌過廁所板

環保風氣成為大勢所趨，愛護環境、推行減廢固然是好事，但近年有不少環保人士被指矯枉過正，反而令其他人覺得困擾和嚇怕。日前有網友在facebook走塑Group開Post，自稱在壽司店吃壽司時不想浪費豉油，會直接倒豉油在壽司上，另外亦向網民展示用了2、3年的木筷子，不過網民就很關心衛生問題，直言：「想像唔到有幾多菌……」

日前有網民在facebook環保群組開Post，自言每次食壽司時，將豉油滴落碟都會用剩，深感浪費，於是他決定直接將豉油倒在壽司上，還沾沾自喜表示：「本身隻手都幾定，所以控制滴量冇問題。」不過有網民就認為此舉極不衛生，因為豉油樽口很可能接觸到魚生，從而染上細菌並交叉感染，甚至抨擊說：「唔好走火入魔啦！」該網民則補充稱自己是「凌空」滴豉油，只是攝影角度才引起誤會。

這位環保人士直接將豉油滴落壽司，被批評不衛生，但他稱樽口與壽司有距離。而右圖用公仔麵袋入住的，就是他自稱「用了兩三年的木筷子」。（facebook：搞走塑）

儘管餐廳有提供豉油碟，但發文者覺得每次都會有豉油剩，造成浪費，因而直接滴在壽司上。（facebook：搞走塑）

樓主原Post全文。（facebook：搞走塑）

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然而，滴豉油並非爭論重點，網民反而著眼於發文者一句：「又係我嗰對用咗兩三年嘅即棄筷子。」只見他用一個出前一丁公仔麵包裝包著即棄木筷，網民見狀用上「嘔心」來形容，留言：「呢啲即棄木筷子好難洗，肯定藏咗好多菌，買對耐用少少嘅木筷子好難咩？」

請按下圖睇網友留言：

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其實網民擔心不無道理，內地清華大學化學博士孫亞飛就曾在健康網站《丁香醫生》專欄提出過，不同材質的餐具壽命其實大有分別，當中木筷和竹筷較易發霉，根本難以長期保存。他說道：「竹筷特殊的吸水性能，使其成為霉菌的生長熱土，尤其是肉眼看不到的內部，可能對健康有影響……一般來說，竹筷連續使用一、兩個月，就該換一批了。」至於木筷子，孫博士坦言一般都用樺木、杉木或楊木製成，同樣不宜用太久。

即棄筷子的壽命有限，當中竹筷更是極易滋生霉菌，需要時常更換。（GettyImages）

除了平時外賣用的即棄筷子，坊間也有高級的木筷，表面塗上食用漆層，相對地襟用。孫博士提到：「高檔木筷也許會選雞翅木、紅木或鐵木，結構致密，即使生霉也主要在表面，只需洗淨再蒸煮5分鐘左右，就能達到消毒效果，可以繼續使用。」

如果有人想選購一對耐用的筷子，不鏽鋼物料會比塑膠、木和竹好，「不鏽鋼超凡的抗腐蝕性自然經得起時間考驗，用個幾十年也不會有多少變化。」

不過孫博士建議買不鏽鋼筷子切忌貪平，因為部分劣質不鏽鋼會有重金屬隱患，因此需留意生產日期、廠家和地址。（GettyImages）

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