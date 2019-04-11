【將軍澳美食】老媽拌麵6月登港！堂食冠軍級「老成都擔擔麵」

生活繁忙到沒時間出去吃頓飯的時候，即食麵就成為我們的救命恩物。除了日牌公仔麵大行其道，台灣拌麵成為後起之秀，蔥油、麻辣拌麵等，深得各位熱愛。當中，曾獲美國「即食麵達人」Hans Lienesch加冕的老媽拌麵即將登港開堂食餐廳，各位可以兩手揈揈吃到冠軍級台灣即食麵！ 圖片來源：官方圖片、資料圖片

冠軍級台灣即食麵「老媽拌麵」6月登陸將軍澳

曾被美國「即食麵達人」Hans Lienesch，於2017年公布的「台灣即食麵排行榜」當中，第一名就是屬於老媽拌麵出品的「老成都擔擔麵」。

香港其實都可以在代購網中買到此品牌的拌麵，不過現在堂食店將登陸將軍澳，除了拌麵還有其他小食吃到，街坊們有口福了，現在先預告有甚麼拌麵可以吃到！

按圖睇「老媽拌麵」有咩食！

蔥油開洋拌麵，是拌麵最愛用的蔥油。這家的醬油用了新鮮宜蘭三星蔥，配合澎湖金勾蝦調製而成的拌醬，香濃惹味。(官方圖片)

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老媽拌麵

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心L1樓133號鋪

開幕日期：預計6月

舒淇拌麵品牌 金鐘堂食店限定--東南亞風味麵食

在等待老媽拌麵開堂食店的期間，另一邊廂，位於金鐘的KiKi茶@茶.米可以吃到舒淇推出的拌麵、台式茶飲等。除了食最出名的蔥油、椒辣拌麵，近期與著名東南亞食府「老巴剎廚房」聯乘推出了東南亞風味的麵食！

即睇「KiKi茶@茶.米」有咩食！

KiKi溫泉蛋肉味噌拌葱油太麵 $118｜淋上肉味噌的葱油太麵，再加隻溫泉蛋，惹味得來，拌麵入口有濃濃的蔥油香。

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KiKi茶@茶.米

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場1樓112號舖

營業時間：星期一至日 11am-10:30pm

電話：2117 5903

備註：東南亞限定麵食供應期至4月30日