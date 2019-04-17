【入廚貼士】平價牛扒變上菜鮮嫩多汁！煎牛扒謹記8大秘訣

如何先可稱得上是完美的牛扒呢？有肉味？夠軟嫩？超市的牛扒有平有貴，越平的並不一定越難食。每次拿價值數十元一塊的牛扒時，千萬不要小看手上的平價貨，只需輔以一些簡單小技巧，便可煎出貴價牛扒般的質素，而且沒有你想像中的困難。

每逢大時大節或有任何的慶祝活動聚餐，首選必定是鋸扒。不過出街鋸扒的話，動輒數百元一位，十分肉痛，所以不少人都會選擇在家自煮煎牛扒。但想吃靚牛扒，又是否必需要買貴牛扒呢？其實，平價牛扒要做出高質素並不難，只要跟足以下小技巧，在有限的預算下，同樣可以做出高級餐廳的水準！

按圖看如何令牛扒煎得既多汁又嫩滑的8大秘訣：

1.切成薄片上碟：煮bottom sirloin（下後腰脊肉）、short rib（牛小排）或lank steak（腹脇肉）的時候，可以將肉烤成3成熟，並且切成薄片上碟，吃下去時會更細緻，令牛排更多汁好吃。如果想避免牛扒韌，便要逆着牛肉的紋路切，才可以吃到多汁而柔嫩的牛扒。（資料圖片）

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把牛扒又嚡又韌的問題都解決了，接着是味道方面。因為平價牛扒一般可能連肉味都欠奉，要怎樣才可確保牛扒入味呢？按圖看如何令牛扒入味的3大秘訣：

1.醃一晚：想牛扒更入味需要至少醃6小時。（網上圖片）

資料來源：Readers’Digest