【日本拉麵】揭開美味的3大秘密　網民推介排隊都抵香港5大拉麵店

拉麵控不能不知的學問！日本拉麵為何如此美味？日本師傅煮拉麵時的三大秘密究竟如何？你知道在日本主要的拉麵種類嗎？ 香港網民推薦的本地5大拉麵店是不可錯過的滋味，分分鐘以為自己正在日本旅遊。

拉麵是日本的美食，卻是起源自中國，由商人經由橫濱、神戶等港口傳入日本。二次大戰後，因物質缺乏，當時的拉麵配料不及現時豐富，但當時已是日本國民的營養食糧。在19世紀末、20世紀初快速工業化與都市化，工人要求日常飲食量多還要快，拉麵正好符合以上條件，廚房熬一大鍋湯底，就能全日供應，客人點餐後，下麵、加湯就能上桌。

日本拉麵湯底主要分四類，包括醬油湯底、豚骨湯底、鹽味湯底和味噌湯底。（尹嘉蔚攝）

二次大戰後白米難求，黑市開始出現大量由美國進口小麥粉製作的食物，例如拉麵、餃子和大阪燒等，這些食物含油量高，用上大蒜提香，被稱為「精力料理」。1980年代，拉麵成為流行飲食，拉麵專門店逐漸取代流動麵攤及簡易餐館，價錢也因此提高不少，不過民眾也照樣大排長龍，在日本各地也推出具當地特色的拉麵。

日本拉麵為何如此美味？按圖了解日本師傅煮拉麵時的三大秘密：

日本拉麵湯底主要分四類，包括醬油湯底、豚骨湯底、鹽味湯底和味噌湯底。醬油湯底最為普遍並流行全國，包括沖蠅拉麵、廣島拉麵、德島拉麵、富山黑拉麵、尾道拉麵、和歌山拉麵、酒店拉麵、新潟拉麵、飛驛高山拉麵、旭川拉麵、山形冷拉麵、東京拉麵及喜多方拉麵。

醬油湯底最為普遍並流行全國，包括沖蠅拉麵、廣島拉麵及喜多方拉麵等。（資料圖片/陳嘉元攝）

再按下圖有其餘3種在日本主要的拉麵種類及最熱門的新口味​，認識各種受歡迎的湯頭：

以上眾多拉麵中，日本必嘗三大拉麵，包括札幌拉麵、博多拉麵及喜多方拉麵。札幌拉麵使用味噌湯底，配甜粟米、椰菜和牛油，可以在寒冷天氣中禦寒。博多拉麵則標榜豚骨高湯湯底，配細長又有嚼勁的拉麵。而喜多方拉麵的湯底以豚骨、雞骨和小魚乾熬製，以清淡的醬油調味，配粗平捲麵，好易吃上癮。

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溏心蛋令拉麵的吸引力大增，半熟蛋汁拌勻拉麵滋味跳升！（資料圖片/尹嘉蔚攝）

飛回香港，在港的拉麵店也是多不勝數，近幾年不少店家看準香港市場，紛紛來港開海外分店，最為人熟悉的是「一蘭」，當年登陸香港時要排上4至5小時入場。在網上曾見過網民分享香港哪裡有「好味嘅拉麵舖」？

按圖看總結後較多人推薦的「5大拉麵店」：

參考資料：Wonderland Japan WAttention,Vol.19,pp.18-21

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