【銅鑼灣甜品】日本暖男主理刨冰店！春日櫻花抹茶、草莓忌廉口味

天氣潮濕，走在街上常覺得很悶焗，若然可以吃點冰品的話，人就清醒多了。適逢賞櫻季節，這間日式刨冰專門店就推出櫻花口味，未有時間飛日本，也能到這偷偷閒。 資料圖片：官方圖片

日籍暖男主理！傳統日式口味

這間刨冰店於3年前開業，由日籍男生 Shingo 開設，供應一系列的日式刨冰。店主Shingo出生於北海道，來港數年後便決定自立門戶，他希望店內刨冰能做到跟日本風味一樣，堅持只用純淨的日本水做刨冰，相當揼本，難怪吃下口感綿滑，完全不會吃到冰粒的粗糙感，跟坊間的截然不同。此外，店內所用的糖漿都是自家製，甜度恰到好處，縱使刨冰定價不低，但入口確是和風味道。

而每逢春天，店舖都會推出限定櫻花口味，於刨冰山上添上一抹粉紅，賣相可謂滿分！刨冰人氣口味尚有抹茶、伯爵奶茶、草莓口味等，留意冰溶得很快，最多只能預留20秒拍照，記緊要把握時間。刨冰份量對於一人來說可能太多，建議二人點一個刨冰Share，再點一個小甜品如梳乎厘、泡芙、厥餅等，感覺就剛剛好。

按圖看刨冰、甜品款式及價錢：

SakuraBlossom（With matcha）$95｜外面是櫻花味，裡面是抹茶味，甜味細緻，夾雜忌廉、曲奇、櫻花朱古力，吃下一點也不寡，份量足夠二人分享。

+ 7 + 6 + 5

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋

地址：銅鑼灣希雲街14號地舖

電話：2529 1223

營業時間：1pm-10:30pm

備註：每人最低消費$35

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