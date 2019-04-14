【8大紫色食物】抗癌護膚減肥防衰老　花青素食物點食最好？

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食物的顏色也蘊含玄機，不同的顏色對各類疾病有著不同的療效。當中最為大家熟悉的一定是綠色食物，可以養肝清潔腸胃。不過今日介紹的是近幾年興起的紫色食物！紫色食物可謂是女士的護膚品一樣，因為它集合防癌、抗衰老美顏於一身。雖說紫色食物有美顏功效，不同食物亦有自己的營養。即睇以下8種紫色食物的好處啦。

紫色食物最特別是有很多一種叫青花素的物質。花青素是一種水溶性色素，在歐洲被稱為「口服的皮膚化妝品」。花青素具備了很強的抗氧化和防衰老能力，而且可以預防高血壓、減緩肝功能障礙。

花青素又被稱為「口服的皮膚化妝品」！（GettyImages／VCG）

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花青素還可以改善視力、預防眼部疲勞，對於長時間使用電腦人士可謂護眼良品。同時可以增強免疫力，預防及治療多種癌症如抑制乳癌細胞。所以紫色食物對身體百利而無一害。

長時間使用電腦的人，可以食用含有花青素食物，預防眼部疲勞（資料圖片）

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按圖看8大最多花青素的常見食物：

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利用紫色食物時一定要留意烹調時間，因為花青素會因長時間高溫烹煮而流失。最好將紫色食物用作沙律材料，享用最多的花青素。如果想熟食的話，建議可隔水蒸熱或少油快炒。除此之外，食物長期雪藏也會令當中的維他命慢慢流失，食材新鮮時食用才能吸收最多營養。

按圖看紫色食物煮法：

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雖說紫色食物營養多，其實不同顏色的食物亦有不同好處，好像橙色的食物中的胡蘿蔔素，可以平衡油脂分泌；綠色食物中有葉酸，能製造紅血球；紅色食物中的茄紅素可以抵抗紫外光對皮膚的侵害。

千萬不要偏食任何一種顏色食物。（視覺中國）

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