【金像獎2019】惠英紅最佳女配角修身7大哲學　59歲展風韻顯光芒

先恭喜小紅姐奪得2019金像獎最佳女配角！ 《鐵探》正在熱播，惠英紅與姜皓文，這對組合在電影《翠絲》後再結片緣。 這些年間，見惠英紅（小紅姐）愈來愈漂亮，自律是她對自己的要求，平日裡她keep fit及養生的心得也不吝嗇與大眾分享，難猜小紅姐原來將迎60歲。

「真正的美不是第一眼的驚艷，而是令人回味的雋永。」小紅姐每次上台出場總散發自信的光芒與優雅的氣度。記得有朋友與我分享訪問惠英紅時的感覺，「她好聰明，看似輕鬆言笑，心裡卻很了解你最想要甚麼；知甚麼，最後一定給你想要的答案。」小紅姐的聰明老練不只在面對傳媒，將近「登6」的她仍然是一副年輕女子的苗條身型，印象尤深的是她「為找數」自我上載泳衣照，看來一絲贅肉也沒有，風韻猶存。

小紅姐在《第13屆亞洲電影大獎》憑「翠絲」獲最佳女配角獎，大家指她實至名歸，令她非常開心。隨後她兌現自己在受訪時許下的承諾，拿到最佳女配角就在社交網站曬自己的比堅尼照片，並保證絕非舊照。此泳裝照是去年拍的「非常新鮮」！（圖片：kara_waiyinghung IG）

小紅姐的keep fit養生7大哲學，可按下列各圖偷師：

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小紅姐早前接受本報訪問，大方告訴再過兩年便60歲了，很多人都說她漂亮了。她謙稱「不是美在外在，這我當然知道，而是內在，因為愈長一年，信心就大一點。」

2019年1月，接受本報【GentleWomen】系列訪問，暢談「走過抑鬱、笑看衰老」。（資料圖片/黃寶瑩攝）

按下圖有更多小紅姐的漂亮照片，她在個人IG及微信上常分享平日的工作點滴：

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不論是事業、感情抑或家庭生活，身經百戰的小紅姐，人生匆匆數十載經歷不少波折。她來自於滿洲正黃旗家族，出身山東大戶人家，後來因逃難來到香港，藏身灣仔，生活窮困，在灣仔見盡人生百態，洞悉陌生人的眉頭眼額，在街頭賣香口膠，有時或需問人討錢過生活。

小紅姐於2017年憑《幸運是我》飾演腦退化病人，摘下第36屆香港電影金像獎最佳女主角。（電影《幸運是我》劇照）

苦盡甘來，2017年她以《幸運是我》摘下第36屆香港電影金像獎最佳女主角，上台前她已泣不成聲，上台後發自肺腑的感言：「我想跟我媽媽說，我沒有丟你臉！我好希望我媽媽對我講，我以你為榮！」牽動了不少現場台下及電視機前的觀眾的情緒，紛紛忍不住落淚。



跨過高山低谷，捬拾充滿智慧。一個又一個令人印象深刻的電影及電視角色，現在的惠英紅不僅外在漂亮，內在美更持久動人。

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