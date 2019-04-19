【芝士控必睇】車打芝士唔同產地味道大不同！美國甘甜英國較酸？

車打芝士，一種常常夾在漢堡裡黃澄澄的芝士，要說它是世界上最常見且廣泛生產的芝士之一，一點也不為過。

起源

車打（cheddar）除了是芝士，同時也是英國西南部索美塞特郡（Somerset）城鎮的名字，據說車打芝士的命名來自於此地。最早的紀錄可追溯到十二世紀，直到十九世紀，來自英格蘭、加拿大及美國的生產商開始蒐集、比較製作過程，車打芝士的定義才漸漸明朗。其中，英國的製造商Joseph Harding更被稱為車打芝士之父，此後歷經數百年的發展，在英國、美國、愛爾蘭、加拿大、紐西蘭及澳洲等地發展出各種形式及風味。

在製作時，會經過一段名為cheddaring的過程：透過堆疊的方式，以凝乳本身的重量排除多餘乳清。如此一來做出來的芝士會更乾也更耐放。至於熟成時間則不一定，短則一個月，長則數年。熟成時間愈長，味道愈濃郁。無論是搭配麵包、餅乾還是葡萄酒都可以，也因為加熱融化的效果很好，所以也適合直接入菜。

要說它是世界上最常見且廣泛生產的芝士之一，一點也不為過。（Instagram@amazinburgers）

產地不同會影響風味？紐西蘭、美國的車打芝士有何不同？（點擊下圖看答案！）

資料來源：A BRIEF HISTORY OF CHEDDAR CHEESE

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