【尖沙咀火鍋】成都人氣麻辣火鍋店登港！麻辣牛油湯兼食1米鴨腸

麻辣鍋，就算吃到汗流浹背，都依然有不少忠粉支持，令麻辣鍋店在港不斷擴張，繼郭富城都愛的劉一手登港後，接著有麻神、蜀大俠、渝味曉宇等來港，近期就有來自成都的「碼頭故事」在港插旗，除了有麻辣鍋必有麻辣牛油湯底外，配料款式，如海帶牙、豬腰片、沙鯭等在港的火鍋店都較為少見，而且其擺盤夠特別，1米長的鴨腸、放在1米長木板上的肥牛均引來大眾相機食先，即睇有咩食！ 攝影：唐家儀

碼頭故事：全國逾200間分店 成都火鍋前10強之一

源於重慶的麻辣火鍋，又稱為毛肚火鍋，不過後來成都發展得較快，今次來港的便是來自成都火鍋10強之一的「碼頭故事」，全國有逾200間分店，其著名的當然不少得麻辣牛油鍋，牛油味挺香的，辣度可隨自己喜愛叫員工調校。

麻辣湯底麻得來不太嗆喉，不過這辣勁應該是愛辣人士的追求。

麻辣鍋常見食材 耗魚兒是甚麼？

基本的湯底之外，較為突出的是配料菜式，是重慶或成都傳統鍋物必備的耗魚兒，即我們會叫做沙鯭的魚，是重慶獨有的魚類，大家在吃麻辣鍋三寶，黑毛肚、黃喉片和鵝腸的同時，可試試這款魚。

耗魚兒 $88｜魚皮較厚，不過勝在不多魚骨、肉厚、肉不易散開，所以用來打邊爐最好。

麻辣火鍋湯底知多啲 重慶嗆辣成都麻香

重慶和成都同時盛行麻辣鍋，當中的分別在於其辣度，重慶較為嗆喉，成都會麻香，辣得溫柔。不過，為配合我們港人吃不到太嗆的口味，湯底都會有所調校，不然好易吃到喉嚨又痛、菊花又痛。

▼按圖睇「碼頭故事」湯底及火鍋配料有咩食！

這裡的擺盤分量都幾大份，價錢合理，多人來吃的話都夠食。

+ 22 + 21 + 20

古典風格設計，空間感都夠大。

新店位於尖沙咀寶勒巷那邊，吃完未夠喉可以去喝一杯。

碼頭故事火鍋

地址：尖沙咀寶勒巷3號萬事昌廣場1樓101號鋪

電話：2319 2988

營業時間：星期一至日 5pm-2am

同場加映：其他人氣麻辣鍋選擇！

劉一手：郭富城讚好！特色九宮格麻辣鍋！重慶火鍋十大品牌

郭富城出名鍾情於麻辣鍋，而他有為這間重慶火鍋十大品牌－劉一手站台，官方更送他「一世任食卡」，讓他無限次品嚐麻辣鍋。

這間火鍋店於重慶起家，十多年來，由街頭小店變成現在已經開第1,088間分店，更是重慶十大火鍋品牌之一。品牌火紅在於其招牌重慶麻辣湯底，未嚐湯底，麻辣椒香已經讓人聞到鼻子癢癢，再微呷湯底，由舌尖漸漸填滿口腔，麻感後勁十足，只能吃微辣的記者，不消十秒已經在尋找解辣飲品。不過，能吃辣的朋友會覺得，麻痹感夠刺激過癮，不會一味辣到舌頭疼痛。也許，這就是愛吃麻辣鍋的人會享受的另類快感。

▼按圖睇「劉一手」湯底及火鍋配料有咩食！

為了配合港人口味，除了有鎮店的麻辣湯底，亦可配搭近年港或台式火鍋流行的花膠雞湯底。

+ 2

重慶劉一手火鍋

銅鑼灣分店

地址：銅鑼灣渣甸街66號Aura on Pennington地下及1樓

營業時間：星期一至四、日 12nn-12am；星期五、六 12nn-1:30am

電話：2110 8889

旺角分店

地址：旺角亞皆老街16號旺角商業大廈2-4樓

營業時間：星期一至日 11am-2am

電話：2111 1333 / 2802 9688

屯門分店

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期1樓1101-1102號舖

營業時間：星期一至日 11am-2am

電話：2117 1788

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁