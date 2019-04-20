【宵夜悲劇】煮撈麵倒水倒埋成個麵落鋅盤！網民：三秒定律幫到你

話說台灣人對於即食麵的熱愛可說是到了極度狂熱的地步，不但平常三餐會吃、月底還沒出糧前要吃、在月黑風高的夜晚煮一碗當宵夜更是人生一大滿足，但近日有位網友就在爆廢公社二館分享，在吃撈麵的時候發生了悲劇，而這畫面讓其他人看了都心有戚戚焉

煮好的泡麵都獻給 Sink 盤了。（圖片來源：爆怨公社二館）

世上最遙遠的距離就是你在我面前，我卻吃不到你～「這悲劇常發生，請施主節哀」、「真的瞬間想哭，尤其是肚子很餓的時候」、「這種悲桑的心情，我也經歷過」、「我上次也這樣，整個氣到不吃了」、「我也曾有過」、「我也幹過這種事情，宵夜直接泡湯」

這位網友提到吃炸醬麵想把熱水濾掉，但因為是袋裝泡麵，用鍋子裝沒拿好，湯下去麵也跟著下去了…看原PO家水槽那麼乾淨，很多人都建議這時候絕對要相信三秒定律，不能浪費食物啊（誤）「這時候要相信三秒定律（？？？？」、「洗一洗，還可以吃」、「直接拿起來，再拿去煮，很像外面切仔麵攤的動作」、「水槽很乾淨，撈起來再燙一次」、「你家水槽很乾淨....吃吧（拍拍）」、「幫QQ，其實也可以拿起來再過一次熱水啦」、「快啊！直接加醬下去直接拌直接吃了，不然浪費趁熱吃」、「3秒內快撈起來，阿嬤說還能吃」

人家是真心感到悲痛，你們怎麼這樣，部分網友仍好心推薦以下一支工具在手，泡麵溜不走～「買個去水的湯勺很好用的」、「下次記得拿篩子去瀝水」、「我都有準備撈網」、「我超愛吃乾麵（撈麵）的，乾脆去買了個麵切～方便快速」

網友好心推薦篩子給悲劇的主角。（資料圖片）

其實現在有很多國家為了解決這個問題，研發在即食麵邊緣附上濾水孔，再手殘都能輕鬆吃上一碗撈麵，設計得如此貼心，也希望台灣的即食麵能早日普及！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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