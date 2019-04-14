【中環好去處】PMQ咖啡市集！免費入場歎20個咖啡品牌＋食玩行程

周末不待在家，一於出街去食買玩！ 四月多假期，早前清明1日假期拜先人，下星期又來復活節連日假期，一於趁早計劃玩樂行程。今次帶各位先去PMQ咖啡市集，有來自本地、台灣、日本的品牌坐鎮，還有工作坊、精品攤位等，之後去附近的大館影相，影到餓了去食埋個晚飯，行程豐富滿足，快啲約埋朋友玩餐飽！ 圖片來源：資料圖片

1pm 午餐時間

RAMEN CUBISM「立体派」：雞湯底熬6小時！冠軍級拉麵店攻港

來自日本的拉麵店，由冠軍級拉麵大師林隆臣（Hayashi Takao ）和大阪廚藝界重量級人物松村貴大（Matsumura Takahiro ），首度聯乘推出的拉麵品牌，自家製手造麵條已經不在話下，燉雞肉湯底濃郁美味，於手造麵上鋪上入口即融的叉燒，成為他的招牌菜。今次來港主理拉麵店，與結交十年的朋友松村貴大推出拉麵品牌，並以香港為海外店首站，港人可以更方便地試到大師手勢！

按圖睇「RAMEN CUBISM」拉麵製作過程！

地立濃湯 $88，湯底以雞、米鴨和昆布熬製，加上叉燒和自家製拉麵。

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RAMEN CUBISM「立体派」

地址：中環威靈頓街27-29號元益大廈地庫

營業時間：星期日至四 11am-11pm；星期五、六 11am-12am

3pm PMQ咖啡市集

PMQ這文創場地，常舉行市集，你以為復活節他們會擺放蛋的活動，那就錯了，今次是舉行「PMQ Coffee Agenda咖啡生活市集」，場內逾20個咖啡品牌師坐鎮，有不少是冠軍級人馬，本地、台灣、日本都有大師到場，又有精品擺賣咖啡器具、裝飾等，還有工作坊教你極速學拉花，咖啡迷不要錯過！

按圖睇「PMQ Coffee Agenda 咖啡生活市集」有咩咖啡品牌、有咩玩！

免費入場，場內有逾20個咖啡品牌，有本地、台灣、日本的品牌。

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PMQ Coffee Agenda 咖啡生活市集

日期：4月19-22日

地址：中環鴨巴甸街35號元創坊

有關工作坊報名詳情，請上官網預早報名。

6pm 紅磚英倫風大館影相

大館的前身為中區警署，後來進行保育、活化，於去年5月尾正式開放給公眾參觀，大家可以去參觀當年的警察總部大樓、營房大樓，甚至監獄長樓、監獄等，不過裡面已經裝修得非常「IGable」，紅磚牆有種英倫感覺，配合現代感彎形、交錯等樓梯設計，令人可以駐足一小時來拍寫真！

按圖睇「大館」環境有幾靚！

入夜後的大館依然明亮，效果很有情調，散步一流！

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大館

地址：中環荷李活道10號

7:30pm 晚飯時間

大館除了有活化古蹟讓你燃燒菲林，裡面有不少精緻餐館。當中位於近奧卑利街藍閘入口有間吃江南菜的餐廳，正因毗連奧卑利街，餐廳也以街名命名，奧卑利（Old Bailey）。

江南菜，是指長江以南廣泛地方，包括上海、杭州、無錫、蘇州、南京、鎮江、揚州、嘉興等。江南山青水秀，不僅孕育唐伯虎、祝枝山等才子，還有近日大台宮廷劇中的江南刺鏽，好山好水換來的美食亦清雅精緻，傳統味道偏甜，善用陳醋，多以醃製或發酵食材入饌。

按圖睇「奧卑利」有咩中菜食！

龍井茶皇燻乳鴿 $188，選用14両重的乳鴿以花雕米酒薑葱水等浸泡，以龍井茶葉煙燻，肉不多卻淡淡茶燻香味。

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奧卑利Old Bailey

地址：中環荷李活道10號大館賽馬會藝方二樓

營業時間：星期一至日 12nn-11pm

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