【旺角露天酒吧】免費入場聽街頭音樂！$138連啤酒小食甜品

自從旺角的行人專用區關閉後，區內街上的 Busking 表演都變少了。有見及此，最近就有旺角酒店酒吧跟街頭音樂組織合作，逢星期日舉行音樂派對，想聽歌的市民都可免費入場。 攝影：曾兆璋

毗鄰朗豪坊！周日3小時音樂派對

這間旺角酒店旗下的戶外酒吧，毗鄰位置便利的朗豪坊，一向是不少食客的好hea 處。酒吧最近就跟本地街頭音樂組織 The Other Busker 合作，邀請不同獨立歌手、組合於周日下午前來輪流表演。屆時客人可以免費入場，吹著風觀看演唱，感覺Chill爆，另可追加$138套餐，享用啤酒、小食、甜品各一客，三小時慢慢歎。

露天酒吧位於酒店平台，有樹蔭和帳蓬遮擋，夏天也不會太曬。

畢業生創辦組織 推廣街頭音樂

The Other Busker 是個由大學畢業生創辦的獨立組織，積極為一眾街頭音樂表演者找尋平台，創辦人表示：「感謝酒店為我們提供富有特色的表演場地，為一眾音樂愛好者提供一個的互相交流平台。」 而是次合作就帶來鄧思朗(Sisko)、許東晴(Nat)、林佑陞等數位年輕歌手，隨著結他伴奏，先後唱出多首中英文歌，涵蓋Pop、Jazz、Rock等曲風，聲音清脆悅耳。酒店透露，往後還會跟不同本地音樂組織合作，予音樂小眾一個發揮空間，值得支持。

按圖看酒吧場地、套餐詳情：

新晉歌手林佑陞及結他手（官方圖片）

+ 8 + 7 + 6

The Garage Bar

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

電話：3552 3028

平常營業時間：5pm-12:30am

周日音樂派對詳情：

日期：4月21日、5月5日、5月19日

時間：3pm-6pm

備註：若遇天雨，活動將轉到五樓的Alibi－Wine Dine Be Social 舉行。

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