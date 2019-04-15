【80後承父業】家姐患頑疾靠石斛醫好　棄夢想賣打卡凍齡養生花茶

以往總覺得是長輩才會注意養生，而且都是靠食中藥、做氣功等「老餅」方法，年輕人總是帶點抗拒。不過近年坊間的健康飲品店開到成行成市，不論裝修或意念都銳意打入新一代市場，其中的花茶品牌「花研草說」就是一個成功例子，靠著「IG-able」的西洋書法飲品瓶及擺市集等招數，成功把「石斛茶療」概念推廣給後生女，負責人Stone對於重塑這品牌絕對功不可沒！ 攝影：鄧倩螢

本身有睇過「花研草說」Instagram，不論是那個戀水瓶、背後佈置的花花、打卡相等，都相當之女性化。當我邀約品牌做訪問時，心想對方可能都是後生女，就跟它本身的客源一樣，但沒想到創辦人居然是位男士、一位父親！而「花研草說」之所以誕生，正是基於這位父親對女兒的關愛。

服用石斛半年 家人成功治好免疫系統失調

創辦人黃啓明先生已很少打理這品牌，幾年前全盤交由兒子Stone主理。Stone說，他家中有四兄弟姊妹，唯獨是姐姐童年時身體異常地差，讓一家人煩惱不已。

「佢可以同時間個口入面有二、三十粒痱滋；由本身好肥，到食唔到嘢變得好瘦、好虛，我哋著晒短袖衫，但佢都話凍要著褸、好多嘢都唔食得，就連食菜有少少油，都好似對身體好重負擔。」

家姐整整10年被這些症狀纏繞，為人父親者當然不惜一切希望找個好醫生，但總是沒有人能準確告知這家人，到底她身患何病，直至遇上一位中醫，整個家庭似是覓得靈丹妙藥似的。「個中醫話家姐係免疫系統出咗問題，亂晒、打晒仗，所以用咗石斛幫佢調理呢樣嘢，最後又真係畀佢醫返好！」

Stone以「仙女」形容病癒後的家姐確是有些誇張，不過他在訪問後向記者展示對方的照片，30來歲、已是兩子之母的她確是保養得宜。

Stone的家姐用半年時間終於調理好身子，身型回復正常，Stone形容她變得像仙女一樣，也解釋到何以有這個變化。

點解我哋會肥呢？未必真係我哋食咗好多卡路里，係因為好多毒素喺身體排唔到出嚟，咁如果清晒啲毒素，其實就OK。

石斛由高至低級主要分為三種，鐵皮石斛、紫皮石斛和水草石斛，價錢可以相差近10倍，而圖中這種正是花研草說自家種植的鐵皮石斛，一般$3,000至$6,000一斤，最貴甚至可達過千元一両。

夢想與事業之間的抉擇

去到2012年，Stone的父親受家鄉福建政府邀請，決定大力發展石斛產業，甚至在當地開墾出自家的石斛種植園，專門種植最高級品種的鐵皮石斛，「我哋用香港對食品管理嘅概念去做呢樣嘢，自己種先確保到個品質，因為我發覺好多人做生意都真係為咗賺錢，你同人攞貨可能會買到假嘢，或者攞啲紫皮石斛（次一等的石斛）嚟扮囉。」

這是花研草說位於福建的種植園，用彷野生方式種植，雖然石斛粗生，但有冇營養等又是另一回事，所以Stone和父親對水分、養分、吸收多少陽光等都嚴格監控。（Instagram：mzklifehk）

其實Stone從來都不是那種想接管家族生意的人，不過父親早年已多次暗示屬意將石斛業務交到他手，出身於紐約電影學院的Stone，一心視攝影為夢想，內心固然經過多番掙扎，但他形容自己很快「向現實低頭」，「因為嗰個係你老竇吖嘛，算啦，都要有啲膊頭，雖然我鍾意影相啫，但都要做返啲幫屋企嘅嘢，我都鍾意做嘅，依家啲Product相全部係我影，咁做出嚟幾靚，啲人又開心，我都好有滿足感。」

向父親妥協其實並不等於放棄夢想，Stone調整過自己想法，領悟到兩者其實可以共存，「可以一路影相一路做啫，影相當Part-time囉，所以我喺火炭都有個4千呎嘅Studio，專做攝影同廣告，有接啲廣告同MV返嚟拍，可以做下導演。」因此，他並沒有對當年的決定後悔，反而於這個可以由自己話晒事的品牌中，逐漸找到成功感，從起初半推半就，到後來樂於經營好這個心血。

Stone至今仍然堅持以攝影為副業，主要拍時裝為主，早前亦與溫碧霞、楊思琦及譚嘉儀等藝人合作。

楊思琦的MV《愛的森林》由Stone操刀。(圖片由被訪者提供)

重塑品牌 足料茶包助客人每日飲足8杯水

即使家族已有一大個自家種植園，可是7年前的花研草說，跟現在差得太遠了，講到公司原本的風格，Stone笑笑說：「一開始，有啲成熟囉，因為我哋好原始，唔係做凍齡茶嘅產品，淨係賣一粒粒石斛，又或者做緊啲粉呀、片呀咁。」這種專賣藥材的路線，又怎會得到年輕人注意呢？深感「唔掂」的Stone當時廿幾歲，站在後生仔角度的他坦言：「根本唔係每個人每日都會去食或者飲石斛，覺得係好傳統嘅藥材或者苦茶，你幾補都好啦，啲人唔食都冇用，我就諗不如做啲靚啲又易入口嘅嘢，同中醫傾開『茶療』概念，就係每日靠你飲茶去吸收微量嘅營養，咪可以調理身體囉。你話煲湯嗰啲，又要買材料、洗嘢、煲幾個鐘，依家啲都市人點會咁同你咁玩呀？我都唔會理你啦！」

每個戀上．瓶的字樣都由Stone親自設計，有打氣說話，也有獻上心意的字句。

花研草說的花茶明顯比其他品牌大包，平時可能只是一個茶包仔，但這裡的花茶茶包約莫有1部iPhone般大，整包都被填滿，兩個字總結——足料，按中醫建議的分量，每包都可以翻沖3至4次，並且能冷泡。

講起成本就真係一額汗，開頭我爹哋都問，係咪真係需要咁多料倒晒落一包嘢裡面呀？我話真係要，因為你足唔足料係啲人決定繼唔繼續飲嘅原因，唔足料，啲人覺得唔夠味，轉頭又飲返珍珠奶茶㗎喇！

不少家長都會買石斛花茶給小孩，首先它甜甜的，不會有「趕客」的藥材味，而且沒卡路里和添加劑，「佢係健康飲品，小朋友飲下飲下就飲咗8杯水㗎喇，就算你撇除咗石斛或者檸檬有冇營養都好，飲多啲水點都係好㗎，我好多朋友話『我唔鍾意飲水㗎，都冇味嘅！』好，咁我整啲有味嘅水畀你飲囉。」

按圖看「花研草說」有什麼石斛花茶：

品牌共有5種花茶口味，每包茶包都近乎有一部電話般大，而且材料很豐富。

+ 3 + 2

「戀水．瓶」不止得個樣，樽口更有個隔篩，讓大家飲用時自動隔走各種花和材料，飲得更順暢。

石斛好處多 凍齡益脾胃

Stone深信他們是全港首家以石斛茶療為主打的店，除了因為石斛曾治好家姐的病，也因為他確實從科研報告中認識到石斛的4大好處，「第一佢對脾胃好好，第二佢對睡眠好好，因為滋陰。人點解會瞓唔著呢？因為你陰虛，陰陽失調就好容易失眠，你試下每日瞓足8至10個鐘，個人會自動消瘦，所以呢隻茶幫到你瞓覺、腸胃，佢最貴就係石斛多糖，幫到你調節個免疫系統。」五款石斛花茶又名「凍齡茶」，凍齡在於抗氧化功效，多個實驗顯示出它能對抗「歲月殺手」自由基，難怪深得女士歡心。

問到有沒有一些特別的個案讓Stone特別深刻，他即語帶激動說：「有呀！醫偏頭痛！曾經有個我哋Staff嘅朋友，同我哋講話以前成日頭痛，飲得石斛多就冇咗呢樣嘢，我哋都不以為然㗎，點知之後又有個街客inbox我哋，話頭痛問題改善咗，我哋都係嗰時先知原來醫到頭痛。我諗可能都係關免疫系統事啦！」

脾胃、睡眠真係人嘅根本！你食嘢慢啲，就冇咁傷脾胃，消化又好啲，瞓得優質啲，咁咪Recover好啲囉。人每日都死緊100萬個細胞，瞓覺就係幫你Recover緊嗰100萬個細胞。

石斛品質取決於其石斛多糖含量，鐵皮石斛內的石斛多糖達30%以上，相反水草石斛可能只得15%。Stone就表示自家的石斛一般都有32-35%石斛多糖，有時更高達38%。（Instagram：mzklifehk）

冇大財團撐腰 靠市集讓人認識

這幾年做生意的方式跟從前實在相距甚遠，隨著社交媒體興起，要做好網絡公關和宣傳，也要影靚相來吸客，不過如何讓更多人認識自己的品牌，也是一門學問，Stone坦言自己是「揼石仔」，facebook的支持者以至整個牌子本身的知名度，都是由零開始，「本身又唔係話好勁好有規模，又唔係有新世界喺後面撐腰，都係Small potato，咁我咪去擺下市集，同多啲人接觸，話畀人聽石斛有咩好囉，間中有啲媒體訪問吓，Online又寫吓啲關於健康嘅文章。」

市集都係本地文化之中，可以慢慢滋生嘅一個位，佢門檻唔高，但插畫家呀、手作都可以喺入面做，係幾好嘅地方。

這2、3年花研草說都有積極參與不同市集，向客人推廣石斛花茶，右邊的「大同月餅花茶」更是讓Stone最引以為傲的產品，成功邀請老字號大同餅家和插畫家合作出禮盒，原來大同成立70幾年來都沒有跟任何品牌合作過！（instagram：mzklifehk）

他提到市集，原來亦是與客人建立關係的一大渠道，「開頭人哋乜都唔識，但喺市集見到你個Brand連做一個盒用咩紙都咁高要求，仲要幾靚，咁就會覺得可以試一盒囉。就算你話我哋同屈臣氏合作，都係由市集開始。同埋我諗市集都係本地文化之中，可以慢慢滋生嘅一個位，佢門檻唔高，但插畫家呀、手作都可以喺入面做，係幾好嘅地方。」所以，本月19號，「花研草說」又會去「社區健康型活墟」擺市集了！

花研草說

售賣點：花研草說茶療工作室、誠品生活各分店、文化村各分店、婆婆雜貨店及HeArtStudio（詳見官網）

Instagram：mzklifehk

「社區健康型活墟」活動詳情：

日期：2019年4月19日（星期五）

地址：灣仔修頓足球場

時間：12nn-6pm

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