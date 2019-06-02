【減肥食材】日本米芝蓮大廚推2款食材！吃對不用運動節食都瘦到

減肥是大部分人的畢生事業，不論男或女都希望自己的身型可以再瘦點，務求以最佳狀態示人。不少人以為減肥只有大量運動和節食才能成功，其實只要選對食材都可以食住瘦！日本電視台節目《得する人、損する人》邀請了2位米芝蓮星級大廚，教大家透過2種食物便能輕鬆減肥！

第一位介紹的是米芝蓮2星餐廳總廚野崎洋光師傅，身為總廚的他每天都要試味，而且店務繁忙及食無定時。所以不知不覺便吃下不少食物，令體重上升，身型肥胖。不過野崎師傅透過青瓜這樣食材，成功由70kg減至57kg，足足輕了11kg！而且方法簡單，野崎師傅只是在餐前吃一條青瓜。

總廚透過餐前一條青瓜，體重減去11kg。（NTV《得する人、損する人》節目截圖）

節目組邀請了減重門診醫師工藤孝文講解了箇中原理及其好處。當然也邀請了野崎洋光師傅製作2款青瓜食譜，令大家不悶地吃青瓜。

按圖看青瓜瘦身原因及野崎洋光總廚推介食譜：

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青瓜減肥注意事項

在實踐這個方法時，工藤醫師指出2點需注意。

(1) 青瓜不能煮，只可以生食。因為磷脂一旦經過加熱，會減低減肥效果。

磷脂經過加熱，會減弱減肥效果。（NTV《得する人、損する人》節目截圖）

(2) 每一口需嘴嚼20次或以上，因為充分嘴嚼可有效地吸收磷脂。

充分嘴嚼可更有效地吸收磷脂。（NTV《得する人、損する人》節目截圖）

節目組找來女藝人福田明日香實測3星期，體重由43.2kg，減至40.7kg；腰圍由74cm減至64.5cm。

女藝人福田明日香實測，腰圍減了9.5cm！（NTV《得する人、損する人》節目截圖）

第二位米芝蓮星級大廚橋本幹造介紹餐前一匙蕎麥籽，就一個月內在不做運動和不節食下減去8kg。

每餐前吃一匙蕎麥籽，便可以減去8kg。（NTV《得する人、損する人》節目截圖）

蕎麥籽是需要事前處理，橋本幹造師傅指已浸水的蕎麥籽可放在雪櫃保存3日。而處理方法非常簡單：首先浸水1小時，之後用中小火煮15分鐘，再用凍水沖洗走表面黏滑即成。

蕎麥籽需處理後才可食用。（資料圖片）

到底蕎麥籽有什麼厲害之處，只需要餐前一匙蕎麥籽便能成功減肫？同時蕎麥籽又可以如何食用？節目組邀請了友竹浩之教授解釋當中原因。

按圖看蕎麥籽瘦身原因及橋本幹造推介食譜：

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同樣節目組找來搞笑藝人Donguri Powers組合中的Minako及Aiko進行3星期試驗，Minako由105.6kg減至98.8kg；Aiko由106.2kg減至99.7kg，腰圍分別減了9cm及7cm。

進行了3星期的蕎麥籽試驗，Minako由105.6kg減至98.8kg。（NTV《得する人、損する人》節目截圖）

而3星期的蕎麥籽試驗，令Aiko由106.2kg減至99.7kg。（NTV《得する人、損する人》節目截圖）

其實除了以上食譜，大家都可以參考以下食譜製作自己的減肥食譜。以青瓜為例，減重門診醫師工藤孝文指只要配對醬汁也無阻減肥效果，只要每餐正餐前食一條青瓜即可！

【素食食譜】拍青瓜爽口涼拌夠方便 醬汁入味最緊要「拍」！