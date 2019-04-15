【消委會】元氣魚尚三文魚吞拿魚含寄生蟲！食刺身記住5安全貼士

今早消委會發布從市面搜集50款三文魚和吞拿魚刺身樣本的測試結果，發現多間有名的壽司店出售的三文魚也含寄生蟲、蟲卵。雖說大家對食魚生早有不少疑慮，亦有很多研究指出魚生易藏寄生蟲。不過一眾報告亦無阻港人對魚生的熱愛。如果你也是不能放棄魚生，不妨留意以下5大貼士，讓你可以食得安心。

曾經有一個說法是海水魚是可安全食用的魚生，因為寄生蟲無法在鹽分高的地方生存。如果是正確的話，便不會出現關於進食三文魚後發現體內有寄生蟲的報道了。事實上，三文魚、吞拿魚、金鎗魚、鱈魚等海水魚也不時出現寄生蟲，包括蛔蟲、縧蟲和吸蟲，所以海水魚也是寄生蟲的溫床！

盡管多年來也知道三文魚易藏寄生蟲，但冇阻港人對它的喜愛。（IG@girl_eaters）

若誤食含有寄生蟲的魚而又受感染的話，可能會有肚痛、噁心、嘔吐、腹瀉的症狀或紅疹和痕癢等過敏反應，甚至過敏性休克。如果當寄生蟲進入患者的重要器官包括肺部，可能會引起嚴重併發症。

異尖科線蟲是常見的海魚寄生蟲之一。（資料圖片）

按圖看安全進食刺生5大貼士：

+ 4 + 3 + 2

如何分辨真假「三文魚」?

今次的檢測結果發現，只有一間店舖（稻庭養助）的銀三文魚刺身，經鑒定後發現實為紅鱒。其實紅鱒是淡水魚，並非真正三文魚。淡水魚含有寄生蟲，是不宜作刺身食用，生吃容易受感染。

稻庭養助的銀三文魚刺身，經鑒定後發現實為紅鱒。（Google Maps截圖）

紅鱒的肉質和顏色與三文魚非常相近，而且比真正的三文魚的價格平，因此有些平價壽司店可能會魚目混珠。（視覺中國）

雖然我們並沒有任何工具可以正確分辨紅鱒和三文魚。不過細心看的話，可以從以下3點看出。

按圖看如何分辨「紅鱒」和「三文魚」3大貼士：

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