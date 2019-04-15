【旺角漢堡】「全港10大漢堡」名店　新分店推$88素肉漢堡

漢堡給人的印象都是啖啖肉，是食肉獸美食清單中不可缺少的食物。這間曾拿下全港10大最佳漢堡的餐廳，由天后小店擴展至美食集中地之一的旺角，實行大賣拉芝漢堡之餘，還有一款素食界新貴「未來肉漢堡」，深受外國名人歡迎，連Bill Gates、里安納度狄卡比奧都有份投資兼撐場。 店主Sunny正因得知外國新興這健康食材，一於在開新店時大推此漢堡，「令本來油膩厚重的漢堡，變得較為健康。」即刻出發食漢堡！ 攝影：唐家儀

人氣漢堡店 花5個月改量麵包10次

於天后已經有名氣的漢堡店「Texas Burger」，2014年經營至今得到不少港人，甚至外國人支持。店主Sunny與友人共同經營此店，當時香港都未有Five Guys、Shake Shark等漢堡快餐店，他們就將美國德州的漢堡文化帶來港。

接圖睇「Texas Burger」新店限定漢堡！

熱溶拉可雷特芝士漢堡 $108｜新店限定漢堡，以澳洲和牛及美國USDA Prime牛肉等不同部位製作。漢堡會經過冷燻過程，令肉的牛肉味道更突出。

+ 3 + 2

當地的漢堡，肉片好重要，不只用牛的一個部分來製作，會將西冷、牛肩胛和牛根混合，拎盡肉的油香與韌度，令漢堡Juicy得來又有咬口。除了漢堡，原來外國人都非常重視漢堡包的質感，脆口得來又要煙韌，水份與麵粉的量度要掌握得好，Sunny更指因為這片麵包，花了5個月，改量了10次，才有今天的效果，「我們有用過四季酒店都用的麵包供應商，可是都未能做出我們喜歡的效果，於是自己研究formula，找麵包廠製作。」

問及，那當中的價錢成本會否相對提高呢，「會，正常坊間一片的成本不超過$1，現在就超過了，但效果好，我們都會堅持用自己formula做麵包。」難怪他們出品的漢堡成功打入由Lifestyle Asia所舉行的全港10大漢堡餐廳選舉排行榜當中。

看到自家製的漢堡包會較為脹卜卜，口感軟熟得來外層又會脆口，難怪店主不怕來貨成本貴都要用自家製麵包。

國際巨星投資 素食未來肉漢堡

今次開新店，可以吃到得獎漢堡之外，還有一款要試的菜式，素食界新寵－未來肉漢堡。未來肉是一款近年美國非常火熱的素肉，是由多位國際級名人，如Bill Gates、Leonardo DiCarprio等投資研發的植物肉。此肉成分為豌豆蛋白、紅菜頭汁和椰子油，當中無基因改造、無豆類，又無蛋白，好適合有食物敏感，或者想吃素的人食的漢堡。

接圖睇「Texas Burger」有咩漢堡食！

正常版本素漢堡(圖左) 迷你版本素漢堡(圖右)，份量細大概3倍，不過拼盤有3款口味素漢堡，可以食勻所有味的未來肉。

+ 7 + 6 + 5

Texas Burger旺角店

地址：旺角朗豪坊12樓01號舖

營業時間：星期一至四 11:30 - 22:00；星期五至日 11:00 - 22:30

電話：3488 5005

漢堡迷繼續睇 另外9間得獎漢堡名單

這個網站於2014所發布的漢堡餐廳名單，當中還有這些餐廳，當中有到現在都好多人幫襯的Burgeroom，亦有店不敵歲月而結業，即睇名單睇你食過邊間！

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