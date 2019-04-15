【上環放題】口碑酒樓$148任食50款點心！送鮑魚酥、花膠灌湯餃

每逢假日，大家都愛跟家人親友去酒樓飲茶，一盅兩件慢慢嘆。而最近上環的酒樓「利寶閣」，就推出點心放題，可以任食50多款點心，感覺相當豐富，一米以下小童更可免費食用。 資料圖片：官方圖片

上環口碑酒樓 打工仔最愛叉燒飯

中上環的打工仔，相信都一定去過利寶閣飲茶，店子的點心做法夠傳統之外，叉燒飯亦相當有名，不少人都會特地來買外賣。酒樓向來走中高檔路線，座位間隔寬鬆，環境不會太嘈吵，價錢就自然貴一點，人均消費一百多元。

酒樓一向走中高檔路線，座位間隔寬鬆，不會太嘈吵。

$148放題附送鮑魚酥、花膠灌湯餃

最近店舖就推出點心放題，價錢同樣是一百多元，入座起計2小時，客人可以任食50多款點心，如最大路的蝦餃、燒賣、叉燒飯、懷舊大包、芝麻卷等等，每人更附送一客貴價的鮑魚酥、花膠灌湯餃，可以輕鬆回本！不過留意放題只適用於星期六、日的中午、下午時間，未能惠及想飲早茶的朋友。

按圖看放題點心及菜式：

惠顧點心放題的客人，都會獲贈一客原隻鮑魚酥。原隻鮑魚飽滿肥厚，鮮甜入味。

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利寶閣

地址：上環德輔道中199號無限極廣埸2樓

電話：2799 9383

點心放題詳情：

時間：星期六、日、公眾假期11am-4pm，入座起計2小時

收費：$148/位，需加茶水費$15及服務費$22.5。1米或以下的小童免費。

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