【減肥】飲冰水有助減肥！美研究指效果好過暖水？原來因為……

暖水養生又能促進新陳代謝？冰水傷身還會凝固體內脂肪……這些似乎都是老生常談，但原來已被美國National Institutes of Health（NIH）早前的一項研究打破，證實冰水並沒想像中的那麼可怕，甚至比暖水更能增加人體新陳代謝，對減肥有幫助！

有說冰水會減慢新陳代謝，讓脂肪積聚，經美國一項實驗證實，這說法原來不對。(Gettyimages)

暖水，總被追捧，說可以排毒防便秘、驅寒暖宮緩經痛；冰水？只會阻礙新陳代謝，傷腸胃致腹瀉，甚至誘發心臟病。不過，NIH做了一個實驗：

為一群健康的成人先量度新陳代謝的情況，待30分鐘後，飲用約500毫升的暖水，待90分鐘後，再量度一次。另一群人則以相同程序，喝進攝氏3度的冰水。研究曾在「內分泌與新陳代謝期刊」發表。

按圖看研究結果及分析：

其實，無論喝進去的是冰水還是溫水，都會被身體的溫度調節，傳言影響血液或黏膜溫度也只能是一剎那，很快冰水的溫度便會上升至和體溫一樣，對身體的影響甚微。不過，雖然喝冰水有助新陳代謝，有助瘦身，但並非人人適合，有氣喘、心臟病或心血管疾病等的人都不宜，容易誘發病症。想飲冰水keep fit，還是要按自己的身體狀況而定，或做多點運動可能更實際。

參考資料：泛科學、National Institutes of Health

Water-induced thermogenesis reconsidered: the effects of osmolality and water temperature on energy expenditure after drinking.

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