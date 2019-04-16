【旺角牛扒】$80火山石燒牛肩肉！平價自助燒日本和牛兼任食配菜

鐵板燒就見得多，以火山石原板燒牛扒就成為近期流行的食燒牛扒方式。整個過程就是先點餐，師傅將肉放在燒至三百幾四百度的火山石板上，再讓食客自己燒肉。這類型店舖，自尖沙咀開了一間火山石燒牛扒店後，旺角又有店舖參與戰團，而且價錢非常接近，這裡最平$80可以吃到大大件燒牛肩肉扒，兼任食沙律菜、麵豉湯和飯，先睇旺角新力軍有咩食，再與尖沙咀比較那間較好！ 攝影：唐家儀

旺角新火山石燒牛扒店 $80燒美國牛肩肉

旺角美食多，近期多了一間以火山石板燒肉的舖頭，店主Sunny開店原因，是希望客人可以自行燒自己叫的牛扒，自己控制熟成度，吃到最合心意的肉扒。場內提供的肉款有美國安格斯，連日本和牛都有，而且價位由$80起就吃到大件肉扒，好啱食肉獸潮拜。

師傅會先將牛扒醃好，以最簡單的鹽、胡椒來調味，當客人有下單後，就會將肉扒燒1成熟，再放在火山石板上，繼續燒。上枱時，油會四圍彈，可穿起圈裙，就不怕弄髒衣服。

按圖睇「牛極」有咩牛扒食！

牛肩肉眼 $80/180克，牛的肉味較濃郁，肉質較牛排肉、和牛等韌。

+ 4 + 3 + 2

火山石板燒牛扒 自己燒喜愛熟成度

店主Sunny，本身家族同樣做飲食業，做過火鍋、亦做過放題生意，今次開始火山石燒牛扒店，令食肉獸們可以低價吃啖啖肉牛扒，「在扒房叫七成，上枱時有機會已變成八、九成熟，倒不如給予客人自主權，想吃media well就燒耐一點，那就最合心意。」亦因為店主識供應商，定價較為合宜，就做到$80就吃到180克的牛肩肉眼。

場內所提供的肉5款，分別為牛肩肉眼、牛肋骨排、西冷、牛柳和日本和牛，西冷、肉眼和牛柳在扒房可以常吃，牛肋骨排就相對少地方提供，這裡都可以吃到。此部位油香豐富得來，相對和牛無咁油膩，肉質和味道最平均。

按圖睇「牛極」大廚處理牛扒的過程！

店主Sunny，家族同樣做飲食業，做過火鍋店，亦做過放題生意，經常以飲食潮流為題而設店，今期就以自助火山石燒牛為主打菜，於旺角設店大賣親民價牛扒。

+ 5 + 4 + 3

尖沙咀VS旺角 火山石燒牛扒店大比拼

剛好至今有兩間以火山石燒為主打的扒房，一於細看其不同，看看選那家吃吧！

兩間火山石燒牛扒對決！

+ 2

牛極

地址：旺角通菜街 78 號地舖

營業時間：12nn-11pm

電話：6388 8002

野郎 Stone

地址：尖沙咀厚福街7A號地下E舖

營業時間：星期一至日 12nn-11pm

電話：5114 2429（不設電話訂座）

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