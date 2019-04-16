【安心偷食】許志安黃心穎激嘴前名人飯堂開餐　必試招牌成龍叉燒

許志安、黃心穎鬧出的士車廂偷食風波，17分鐘親熱短片流出後，震動全城及中港台三地媒體，二人在車廂中非常纏綿，黃心穎多次主動出擊，又錫又摸，不斷靠壓男方，而許志安全程未有拒絕。 事件發生前，網民留意到身後中菜廳疑似是「第一代名人飯堂」，其招牌菜是「成龍叉燒」，必食不浪費，令人回味～～

另一邊廂，各人的粉絲們心情尤其複雜，大多對鄭秀文、馬國明表示關心及支持。網民回帶鄭秀文與黃心穎在2018年11月曾表現「老友」齊齊做gym，直言感覺不安。而許志安、馬國明也早就認識，曾是香港明星足球隊成員。

許志安16/4晚上開記招交代事件，一開頭已經喊。（資料圖片/葉志明攝）

按圖有許志安、黃心穎事件簿：

+ 7 + 6 + 5

「眼利」的網民翻看許志安、黃心穎兩人IG，認到事發短片中兩人的衣著，跟4月3日「安、心」二人在中菜廳跟友人慶祝生日的衣著有9成近似。記者發現上述中菜廳從裝潢、地顫及餐具，疑似是「第一代名人飯堂」－西苑酒家。自1978年西苑在上環開設第一家店，之後在銅鑼灣及太古城開分店，「安、心」及友人所去的估計是位於銅鑼灣利園一期的西苑，因為他們在上車後不久，先送男友人返大坑，二人再直奔鯉魚門（黃心穎住所地區）。

網民留意到身後中菜廳疑似「第一代名人飯堂」－西苑酒家。（圖片：jacquelinebwong IG）

「西苑」一字形容「貴」

西苑蝦餃皇$68、香茜牛肉腸粉$62、馳名爵士靚湯（原煲）$438、大哥叉燒$128/每碟，吃一頓粵菜動輒每位五、六百，升斗市民或者未捨得光顧。餐廳的招牌是馳名爵士靚湯，此老火湯甚有來頭，由當年鄧肇堅爵士所創，當中有雞腳、螺頭、金華火腿、赤肉等矜貴食材，湯底夠濃、鮮、火喉足，成為餐廳三十年來的招牌湯水。

西苑酒家招牌菜是「成龍叉燒」$128/每碟。（圖片：phil_k IG）

另一個招牌菜是「大哥叉燒」，又名「成龍叉燒」，成龍出名愛吃燶叉燒，特別是郭錦文師傅的叉燒，當年成龍搞漁人碼頭，要請燒臘師傅，託友人找他印象中最好味的叉燒，燒製叉燒的正是郭錦文師傅，叉燒蜜汁香甜，「燶邊」夠香又不乾巴巴，入口鬆化，於是乾脆稱為「成龍叉燒」作招牌。隨着漁人碼頭結業，郭師傅轉投太古城西苑，以前愛吃成龍叉燒的粉絲也緊隨捧場，當中不乏楊受成及Twins等。

按圖有西苑酒家的馳名點心及價錢：

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