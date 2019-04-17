【茄子肉燥飯食譜】台式風味香軟鮮甜　茄子防氧化一招搞掂！

撰文：鄒家鳳
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茄子肉燥飯，是那一次想不到該煮什麼的時候，剛巧在台灣料理中吃着茄子肉燥飯……就這個吧！在家自煮應該不難。肉燥，即肉碎，常拌以醬汁同煮，除了茄子肉燥，還有香菇肉燥、雞蛋肉燥……等，不過，肉燥跟滷肉飯的滷肉原來不一樣，雖然同是台灣的國民美食，都是細細碎碎的肉粒。
攝錄：詹郭敏、林宛津
剪接：潘諾兒
茄子肉燥很惹味拌飯最啱。
肉燥和滷肉的分別，由它的肥瘦比例已有不同，肉燥偏瘦，肉與脂肪約7:3；滷肉偏肥，肉與脂肪約3:7。肉燥一般用免治肉，絞碎後拌上醬料同煮、滷肉則多把一件五花腩買回來切丁粒，再滷上一兩天甚至兩三天，口感香味都略有不同。茄子肉燥飯，是個輕便版，以免治豬肉略醃用醬汁拌煮便可。
茄子，若切開後不即時處理，很快便會變色，不過只需把它放入鹽水或加少許檸檬汁的水內，便能防止它氧化。茄子，還是種很吸油的食材，煮前把它走油，即開油鑊放入茄子爆香至有點軟身即盛起，這樣會令食物更鮮香，煮起來也不會死氣沉沉！
茄子肉燥飯食譜
健康小貼士：
茄子，富含維他命A、B雜、Ｃ、纖維及鈣、鎂、鐵等礦物質之外，還有豐富的花青素，都集中在它紫色的茄子皮上，是天然的抗氧化劑，可防止體內自由基的生長，延緩衰老，也可降血壓、降膽固醇和減低患心血管疾病的風險等。記得以後吃茄子，一定要連皮吃啊！
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|食譜
|茄子肉燥飯（炒）
|材料
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茄子2條（幼）、免治豬肉200克、白飯1碗、蒜頭3瓣、乾葱1粒、豉油1茶匙、糖1茶匙、胡椒粉少許、粟粉1茶匙、麵豉醬1.5茶匙、蠔油1茶匙、水適量
|做法
|1. 免治豬肉，以豉油、糖、胡椒粉、粟粉和少許水拌勻，醃約10分鐘。
|2. 蒜頭切蓉，乾葱切碎，備用。茄子切件。
|3. 燒熱鑊落油，放入茄子，以中大火走油至微軟，盛起備用。
|4. 燒熱鑊落油，放入蒜蓉、乾葱爆香，下肉碎以中大火拌炒。
|5. 加入茄子、麵豉醬、蠔油和少許水煮勻至收汁。
|6. 以大碗盛載白飯，鋪滿茄子肉碎即成。
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