【打工仔e肚仔日記】佐敦海膽專門店！$58起歎本地鮮海膽燒海鮮

要吃鮮甜又creamy的海膽，在日式餐廳會可以吃到紫海膽，不過除了日本盛產此海膽，我們本地市場都有自家養殖場，出品的的質素絕不輸蝕。而這間位於佐敦的海膽專門店，就是用了本地紫海膽製作海膽炒飯、海膽燒海鮮等，每道菜的海膽澎湃，而且鮮甜肥美，即睇有咩食！ 主持人：黃繼鋒

海膽品種大不同 紫海膽VS馬糞海膽

海膽都分好多種，常見的有馬糞海膽，而我們常聽到來自北海道的紫海膽鮮味最濃、最甜，是因為它們所吸收的是當地最高品質的昆布，因此令紫海膽鮮甜滑溜。此款海膽的顏色相對馬糞海膽淺色，橙中帶白，當造期為6-8月，味道鮮中帶清，較大片。

除了紫海膽，馬糞海膽也是食店寵兒，因為它產量多，成本價較低，當造期為12-2月，坊間會以此海膽原板上都不太肉赤就是如此。不過此海膽也有動人之處，其入口肥美creamy，回甘力強，鮮橙外表很吸睛，難怪深受食店歡迎。

北海道馬糞海膽（左）、赤海膽（中）、白海膽（右），白海膽即受精的紫海膽。(資料圖片)

本地紫海膽厚肉嫩滑 燒海鮮最夾

這間位於佐敦的海膽專門店，則用上紫海膽，是來自本地塔門的紫海膽，因為店主為塔門人，親戚有自家紫海膽養殖場，所以來貨新鮮兼成本貨較低。至於本地出品的紫海膽絕不遜色，肥厚creamy，由於隔日取貨，海膽更新鮮，用來做炒飯，不用加太多調味都已經夠濃郁，而且有海膽肉的飯粒炒得爽身，吃不停口。最近於旺角開分店，想吃海膽燒又多個選擇。

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+ 5 + 4 + 3

海膽迷思1：深色就味道較濃？

海膽的深淺顏色是用來分辨性別，深色為雌性，淺色為雄性，與味道無關。

海膽顏色較為深色被視為雌性。(資料圖片)

海膽迷思2：愈大片愈好味？

海膽味道視乎其品種，與大小無關，反而細小的馬糞海膽，味道相對紫海膽甘濃，回甘強勁。

海膽的大小，不是決定味道的重點，要視乎其品種。(資料圖片)

塔門仔海膽燒

地址：旺角通菜街2A-2P號鴻光大廈地下2L號舖

營業時間：星期一至日 12nn-2am

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