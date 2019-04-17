【減肥】激活體內「棕色脂肪」7大方法！有助練出易瘦難肥體質

減重者聞「脂肪」色變，深怕脂肪影響減肥大計，然而體內的脂肪組織由白色脂肪和棕色脂肪組合而成，當棕色脂肪被燃燒時，同時會燃燒體內卡路里，有助加快身體新陳代謝，是有助瘦身的福音。

脂肪是由白色脂肪和棕色脂肪組合而成，白色脂肪（WAT）是靜態脂肪，處於皮下和內臟間，負責儲存多出的能量，保護身體器官及有助保持溫暖。不過，過多的白色脂肪並非好事，它會導致肥胖，也可能誘發心臟病、糖尿病和增加其他疾病的風險。

棕色脂肪（BAT）為活躍脂肪，被鐵含量豐富的線粒體（mitochondria）包圍，因此產生棕色，一般位於鎖骨和肩膀附近，負責於低溫環境下為身體保暖，當棕色脂肪被燃燒時，同時會燃燒體內卡路里，有助加快身體新陳代謝，引起「產熱效應」（Thermogenesis）。

棕色脂肪的活性隨年齡增長會下降，有較多棕色脂肪的人，一般年紀較輕、體形較瘦削。（VCG）

然而，棕色脂肪的活性隨年齡增長會下降，有較多棕色脂肪的人，一般年紀較輕、體形較瘦削；棕色脂肪較少的人，一般較肥胖，患糖尿病的比例較高。據慕尼黑技術大學（Technical University of Munich）的研究所知，某些食物可以「激活」棕色脂肪，用於預防肥胖和糖尿病。



其次，也可通過以下5個途徑獲取比例更多的棕色脂肪有助燃燒體內卡路里：

+ 13 + 12 + 11

參考資料：healthline／sciencedaily／nutritionfacts／英國衛報／讀者文摘／Diabetes Volume 64, July 2015

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