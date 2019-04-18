維他命丸日日食有助身體健康？營養師教你攝取劑量、破解常見迷思

現代人的生活步調緊湊，在飲食上為求快速的同時，也常常忽略掉各項營養素的均衡攝取，因此許多人便會選擇購買維他命等營養補充品，以期望能簡單方便的一次性補足所需要的營養成分。 一般市售常見的維他命產品又大致可依其配方可分做單方與複方2種，其中市面上的綜合維他命因其常同時含有多種維生素、礦物質成分而歸屬複方的維他命產品。那到底該怎麼選擇呢？ 文：食力編輯部

攝取劑量因人而異 部分維生素有其上限劑量

各家廠商針對的客群不同，故其綜合維他命成分配方也有所不同，針對女性族群常添加鐵，男性則常添加鋅。而國民健康署（簡稱國健署）公告的國人膳食營養素參考攝取量也依據年齡、性別及女性的懷孕哺乳期各階段所需之營養素含量不同，而有所差異。

台灣好食課食育團隊創辦人林世航營養師表示，部分維他命具有其攝取的上限劑量，一般的建議攝取量大約是在「每日營養素建議攝取量（RecommendedDietaryAllowances，簡稱RDA）」至「上限攝取量（Tolerable Upper Intake Levels ，簡稱UL）」區間，每種維生素其上限劑量並不相同，故在攝取時並不能一概而論。

RDA：滿足特定年齡層及性別的健康人群中97%～98%的人1日所需要的攝取量稱之為建議攝取量。 UL：指營養素或食物成分的每日最大攝取量，此量即使長期攝取，對健康族群中絕大多數人都不致引發危害風險，對最敏感者的危害風險也極低；逾越此上限則不良效應的機率增大。

維他命缺乏或過量 都可能造成危害？（點擊圖片看清！）

+ 5 + 4 + 3

多多益善？日常補充低劑量維生素即可

至於到底一般成人該補充多少劑量？林世航說明，不管在挑選綜合維他命或單方的維他命產品時，並不是愈高劑量、CP值愈高就代表它愈好，挑選時仍建議以較低劑量的維生素作為日常補充即可，因為人體在日常飲食時就有機會攝取到這些維生素。最簡單的方式就是詢問醫生是否需要額外補充，且依照建議量食用，否則一般健康成人只要營養均衡，基本上不一定需要特別補充某種維生素，且一次攝取高劑量的維生素，非但對人體無益，亦可能增加身體的負擔，不可不慎！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：綜合維他命不是每天狂塞就好！你應該知道怎麼選！】

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