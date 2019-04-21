【打工仔e肚仔日記】葵廣美式炸雞店$49食12件雞！任加6款味粉！

葵涌廣場，可謂香港數一數二的平民美食天堂，不過場內的食店經常換畫，惟獨這間賣炸雞的小店依然有不少粉絲，事關裡面的脆雞可以自己落不同口味的調味粉，6款調味粉為自家調配秘方，讓脆雞惹味程度加分，即睇有咩炸雞食！ 主持人：黃繼鋒

葵廣美式炸雞店！任加6款味粉chok住食雞

加味粉的小食，不只薯條才做到shake shake的效果，炸雞都好惹味香口。這間位於葵廣的小食店，Tiffany Blue的外牆成功吸引女生們的眼光，加上旁邊走過都被味粉的香氣吸引，令人心思思想去食炸雞。

店主曾於美國留學，受到當地的快餐文化影響，就想將其有名的美式炸雞帶到港。但要食炸雞大可以到快餐店，因此這裡還加入了新意，加味粉，讓你chok住食炸雞！

▼按圖睇「Chok 雞」有咩食！

美式炸雞有4款選擇，基本的雞鎚、雞翼、雞胸和雞翼尖。

+ 6 + 5 + 4

Chok 雞

地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場3樓TOP世界3069-T18號舖

營業時間：星期一至日 1pm-9:30pm

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