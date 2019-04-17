【青衣掃街】長發廣場小食街翻新！台式牛肉麵、鬼巴士滷味

青衣的長發廣場近年完成翻新，大門外人來人往的小食街，全都換上新面孔，售賣鹽酥雞、炸鮮奶、炸大腸等小食，部分食店更易營業至深夜，最啱宵夜醫肚。 攝影：鄧倩螢

長發小食街翻新 食到鬼巴士滷味

青衣一向被人稱爲美食沙漠，皆因區內食物選擇不多，食肆多數集中在兩個商場，一是鄰近地鐵的青衣城，二是屋村內的長發商場、街市，而後者的門外以往更設24小時營業的美食街，時間雖然方便街坊，不過全部店舖由同一老闆經營，質素就一般般。而長發自上年下旬翻新後，美食街店舖就換上六間新店，包括台式飯堂、車仔麵、港式小食等4間小店，有趣的是原來有店舖寄賣元朗有名的鬼巴士滷味，但卻因位置臨近巴士站而未有列明，經過的街客隨時走寶！另有大家熟知的爭鮮壽司和松記甜品，這裡就不解釋了。記者今次就來逐一試食4間小店，看看味道如何！

按圖看食街食物、價錢及評價：

長發廣場外面的小食街翻新後，換上了6間新店。

+ 15 + 14 + 13

緊接街市內食街 $18皺皮腸粉

掃過小食街還是不夠喉的話，可以從商場右邊的入口進入街市，沿途一直路都是小食店，款式涵蓋魚蛋燒賣、泰式風味、點心包點等，還有近期大熱的皺皮腸粉，$18 就有飯盒一樣多的份量，可謂窮人恩物。而沿路走到最盡頭，就可見到泰式小食專門店，其小食及甜品賣相都工整，就連小食街的店員都大讚好食，值得一試。

按圖看街市小吃、價錢及評價：

+ 5 + 4 + 3

青衣長發小食街／街市食街

地址：青衣擔桿山路6號長發廣場地下

營業時間：9am-1am（長發小食街，根據店舖而有不同）

6am-8pm（街市食街）

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁