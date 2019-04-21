【懶人早餐】「隔夜燕麥」 瞓醒即食　跟住食譜輕鬆自製營養餐

一日三餐，早餐一定要吃得最豐富和營養，這樣才有充沛精力去迎接新一天的工作。除了麵包、牛奶、通心粉等早餐，近年愈來愈多人開始選擇吃「隔夜燕麥」（Overnight Oats）。不單止容易製作，還能提供豐富的營養，而且有助減肥。

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近年愈來愈多人開始選擇吃「隔夜燕麥」（Overnight Oats）。（Gettyimage/視覺中國）

人人都知道燕麥含有豐富的纖維、維生素和礦物質，對身體很有益，如此有豐富營養價值的燕麥，並不是人人也喜愛，淡而無味的感覺，吃多了難免有一點乏味。但「隔夜燕麥」不一樣，口味變化多端讓人不容易吃膩，而且老少皆宜，並非只有減肥人士可以吃。

「隔夜燕麥」不一樣，口味變化多端讓人不容易吃膩，而且老少皆宜，並非只有減肥人士可以吃。（Gettyimage/視覺中國）

「隔夜燕麥」能提供以下多種好處，趕緊跟着食譜準備明天的早餐吧！

↓↓↓↓↓【編按：按圖放大看好處】↓↓↓↓↓

「隔夜燕麥」材料

大燕麥

注意，在選購燕麥的時候一定要選大燕麥，不可以選即食燕麥。因為大燕麥質地較厚實、較完整，浸泡一夜後不會變得爛碎，且營養價值較高。

在選購燕麥的時候一定要選大燕麥，不可以選即食燕麥。（Gettyimage/視覺中國）

玻璃罐

其實任何容器都可以製作「隔夜燕麥」，只不過用玻璃罐可以搭配創意，更具美感，味覺和視覺雙重享受，同時也比較容易掌控分量。

玻璃罐可以搭配創意，更具美感，味覺和視覺雙重享受，同時也比較容易掌控分量。（Gettyimage/視覺中國）

液體調味料

牛奶、豆奶、椰奶、乳酪都是不錯的選擇，建議使用原味或無糖的口味，使糖分不會過高。若覺得味道太淡，可以適當地加一些蜂蜜。

牛奶、豆奶、椰奶、乳酪都是不錯的選擇，建議使用原味或無糖的口味，使糖分不會過高。（Gettyimage/視覺中國）

配料

水果（新鮮水果或果乾）、堅果、堅果醬、種子類、乳清蛋白、椰果等等，你可以根據自己的喜好搭配。

水果（新鮮水果或果乾）、堅果、堅果醬、種子類、乳清蛋白、椰果等等，你可以根據自己的喜好搭配。（Gettyimage/視覺中國）

「隔夜燕麥」食譜 1. 放入燕麥片 （不需先加熱） 2. 加入牛奶味料（如果要吃濃稠一點的，牛奶的量放到跟燕麥平行， 如果要吃稀一點的，牛奶就可以加多一點蓋過燕麥） 3. 加入蜂蜜 （可有可無，依個人甜度口感增減） 4. 加入果醬 5. 加入乳酪 6. 加入水果 7. 送入冰箱，隔天早上便可食用

製作過程十分簡單，可以根據自己喜歡的口味搭配食材。（Gettyimage/視覺中國）

製作過程十分簡單，可以根據自己喜歡的口味搭配食材，好看的話還能上傳到社交媒體「打卡」喔！

如果覺得食用不方便的話，也可以將隔夜燕麥倒入碗中，再進行食材搭配。

如果覺得食用不方便的話，也可以將隔夜燕麥倒入碗中，再進行食材搭配。（Gettyimage/視覺中國）

溫馨提醒：女生要少吃冰涼食物，建議把燕麥放入微波爐中大約30到60秒，把燕麥溫熱才食用。

內容提供：瞌睡喵

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「懶人恩物「隔夜燕麥」 讓你有個Good Morning」​】

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