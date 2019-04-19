【食物安全】帶血醫療垃圾製即棄餐具膠杯　自備環保餐具最安心！

假日跟朋友到大陸覓食已經是大部分港人的周末活動，除了消費指數低之外，林林總總的美食令人食指大動。不過享受美食同時， 你有想過食店所用的即棄餐具是從那裡來？ 近排中央電視台就大爆內地黑幕，發現外賣餐具是由帶血輸液管、尿袋等醫療垃圾製成。商人更聲稱重製的外賣餐具送出全國，情況令人擔憂！

根據央視節目《第一時間》揭發了內地醫療垃圾回收黑幕。位於河南、山東、山西一帶的再生膠粒工場，違規利用醫療垃圾生產再生膠粒。雖然暫時仍沒有發現因用過即棄餐具中毒，但是醫療垃圾滿佈細菌，如果處理不當又未曾消毒，會對工廠員工、廢物處理者和巿民造成危害。

從影片中可見，工場內有堆積如山的醫療用品，當中包括用過的輸液管、殘留藥物吊瓶，甚至沾著血液的血袋、病人尿袋。輸液管和輸液瓶甚至還夾雜着針頭，但經過機器粉碎後，就輕易被溶入了塑料內，外人根本察覺不到，很難想像這些會用作即棄餐具原材料。

按圖看即棄餐具原材料：

然而最令人心寒的是醫療垃圾打碎後做會製作再生材料，且沒有任何消毒程序。醫療垃圾含菌量比普通生活垃圾高幾千倍，而且當中存在傳染性病菌、病毒、化學污染物及放射性等有害物質，一不小心很容易造成危害。由於原料便宜，所以再生膠粒出售價格也很便宜，吸引全國各地的消費者購買，貨如輪轉，也代表着由醫療垃圾製成的即棄餐具充斥市場。

合法的再生料，顏色潔白得多；而非法的再生料，顏色灰黑。（央視節目《第一時間》影片截圖）

從外表根本看不出製品的問題。（網上圖片）

央視節目中亦揭發，內地黑心廠家利用由醫療垃圾製作的再生膠粒製成各式各樣的物品。

按圖看醫療垃圾重製品：

+ 3 + 2

由於醫療垃圾的重製品貨如輪轉，消費者是無法知道產品出處。要預防使用重製品，可以從環保餐具，環保袋著手。保持衛生同時亦可以為環保出一分力。市面上已經提供多款可摺疊餐具、餐盒、水杯，攜帶非常方便。

【第一屆武博】散打泰拳蔡李佛，薙刀意拳居合道，你知多少？還有手搏、八卦掌、太極大槍、菲律賓魔杖、史實歐洲長劍術、菲律賓魔杖……廢話少講，立即網上預約，參加5月3至5日九展武博「試手區」超過100個的體驗班，感受武術運動的博大精深！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁