【減肥】負卡路里食物9大類　真係可以愈食愈瘦？

你有沒有想過有些食物都可以是「減肥神器」？有些食物都被吹捧成「負卡路里食物」，據傳只要多吃這些食物便可以愈食愈瘦，可謂是減肥人士的一大福音。不過，這個說法一直都備受營養師、醫生等爭議，最近更被一項美國研究推翻。

甚麼是負卡路里食物？

負卡路里食物意指熱量消耗多於攝取的食物，這些食物的卡路里一般較低，加上在消化和代謝過程要消耗身體能量，所以套用在數學公式計算（熱量攝取－熱量消耗＝淨能量），即使有進食，但因為消化過程中消耗的卡路里也計算在內，最終令身體整體的熱量減少，達到越食越瘦的效果。

研究由美國阿拉巴馬大學（University of Alabama）進行，利用了蜥蜴和芹菜作實驗。由於芹菜含低卡路里和高纖維量，因此經常被視為負卡路里食物的表表者。在實驗中蜥蜴只吃芹菜，結果發現蜥蜴平均會保留約四分一的能量，33%和43%的熱量分別會在消化過程中消耗和排出，並不能達到預期中的效果。

按圖看「負卡路里食物」例子：

蘋果每100克53卡路里（資料圖片）

+ 4 + 3 + 2

雖然蜥蜴和人類在物種間演化關係（Evolutionary Tree）不近，但牠們同樣都是雜食動物，且有相似的消化過程，所以研究人員相信若在人類身上進行同類實驗，實驗結果相距不大。而即使只是用了芹菜作實驗，但研究人員表示即使把芹菜轉換成其他負卡路里食物，保守估計仍會殘留19至50%的卡路里。

不過大家聽到這個消息亦不必失望，因為雖然這個研究質疑了負卡路里食物的成效，但若用這些食物代替進食高卡路里的食物，從而降低卡路里的攝取，對減肥仍是有幫助的。

資料來源：LiveScience, Biorxiv