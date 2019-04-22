【80後創業】空姐花20萬赴東京藍帶學藝　三個女生西環開素食cafe

西環小區，節奏較為悠閒，有不少咖啡室都愛進駐此區，如京都人氣咖啡室%Arabica，一個大海景歎住手沖咖啡，份外寫意。 近期有新力軍加入行列，並選址一條橫街小巷弄設店，但依然吸引不少客人光顧，歎件純素蛋糕，飲杯手沖咖啡。 開店人為3位愛烘焙的女生，當中有人不做空姐，亦有人不做名店銷售員，反而想放慢腳步做純素cafe，「想有小天地，烘焙健康的蛋糕。」 攝影：鄭子峰

三人因烘焙走在一起：「希望有個小天地做咖啡室。」

兩位80後，再加一位90後出來的組合，Even、Ice和Ah Lu，三人Even、Ice和Ah Lu都來自不同界別，Even是一位於名店的銷售員，Ice是一位空姐，而Ah Lu則為翻糖蛋糕師。她們三人走在一起的原因，是彼此都喜歡烘焙。

當初大家都有正職，打工壓力始終都會有，見生活每天都像機械人般活著，就開始想有自己的生意，做自己喜歡做的事，「返工個人要加好多修飾，自己做生意開店可以舒暢一點，無咁緊張，腳步舒服啲，於是就揀了開咖啡室。」

右起，Ah Lu、Ice和Even，一人曾做翻糖蛋糕師、一人曾當過空姐，另一位是名店Sales，三個來自不同領域的人，因為想生活步調舒服點，於是有了開共同開cafe的念頭。

花20萬讀藍帶都值得：「 3個月速成學法式甜品。」

蛋糕甜品，以法國的最為精緻，有不少烘焙師都以法國最優越學府「藍帶學院」為終極目標，而本身只是對烘焙有興趣的Ice，怕自己只是對烘焙一時興趣，所以在港學了3個月烘焙課程，「藍帶太貴了，當時怕自己只是一時興趣，所以在港先了解自己，才報讀藍帶課程。」

問及價錢，原來都要20萬，三個月的課程，100款的法式甜品，可以速成班地學習當中的技巧。後期Ice覺得自己對烘焙好有興趣，於是報讀了東京藍帶法式甜品課程，「價錢雖然貴，但值得，因為所學的技巧好專業，所了解的都好深入。老師在課堂是會了解學生，會給予針對性意見，而且每日都要製作甜品，密集性的練習，會變得熟手，會知道材料之間的關係，之後做蛋糕都不用試太多次。」

在日本學習期間，Ice不只吃自己烘焙的蛋糕，在東京街頭上都試了好多咖啡室的甜品，「會發現日本人所做的戚風蛋糕真的好鬆軟，口味相對法式無咁甜。」所以之後店內所提供的都以日式甜品的口味來製作，甜味相對溫柔一點，整體清爽輕盈，吃完罪惡感不高。

月做20幾次純素卷蛋糕：「食咗好多件先控制到蛋卷鬆軟度。」

蛋糕之所以鬆軟，是因為當中有加蛋，但要做純素蛋糕，所用材料要調好比例才可令蛋糕有軟綿的感覺。本身有藍帶底子的Ice就指，「我與Ah Lu研究如何焗卷蛋研究良久，2個月內都試了20幾次，才做到有彈性、鬆軟的蛋糕。」至於戚風蛋糕，因為Ice懂我如果製作正常版本，於是在研究純素版都會快好多。

按圖睇「JOMO Coffee & Cakes」有咩蛋糕食！

於Instagram一找這店的相片，10個有9個都會吃伯爵茶戚風蛋糕。(圖片來源: Instagram)

伯爵茶戚風蛋糕 $52，蛋糕入口鬆軟，即使沒有加蛋、奶都做到軟綿得來有彈性的效果，而且有淡淡的伯爵茶香味，面層的忌廉幼滑不膩，整體感覺很輕盈。

+ 5 + 4 + 3

集團式經營舖頭無靈魂：「家庭式小店才做到獨有的人情味。」

有時候走在街頭上，看看店舖裡的人，面上都沒甚麼表情，各位都做一式一樣的東西，沒甚麼特色。

小區之所以令人感到親切，是因為當中有不少是家庭式經營的店，雖然價錢會相對地高，但裡面的人會用心一點地給予質素較好的東西，會較容易有一班粉絲支持，「我們不選中環、不選灣仔，是因為只做到上班族下午的生意，各位都是匆忙地吃完就離開，相對小區，我們可以讓客人坐耐啲，又可以介紹蛋糕、咖啡等，與客人之間多啲互動，感情有人情味啲。」

每件蛋糕、每杯咖啡都是她們三人每天親手製作，落足料之餘，又會與客人交流，不少熟客由當初自己來，到帶埋朋友，由港鐵站或電車路走一段斜路來光顧咖啡室，真的是一份支持。

按圖睇「JOMO Coffee & Cakes」製作甜品和沖咖啡過程！

曾在名店做高級銷售員的Even，因為工作壓力大而辭職轉行做咖啡室，機緣巧合下就與Ice認識，就開始做一間自己的咖啡室。

本身做開翻糖蛋糕，有在Ice創立的咖啡室工作，後來因為三人彼此都想開一間賣烘焙與咖啡的小店，於是就走在一起，在小區內開咖啡室。

小區巷弄咖啡室避世：「街坊帶埋小狗來散步。」

西環小區夠避世，不過位於巷弄的小店，難免有點隔涉，「我們就是喜歡這條夠靜的小巷。這街道的舖頭未裝修前很髒，後來我們搬到過來，旁邊店舖陸續裝修，令此環境變得乾淨，更多街坊因此而被吸引到場試試我們店的蛋糕。」店主們都認為，這條巷弄起初真的不起眼，但後來各位將此地變得好看，成為一個很舒服、可以放空休息的地方。

在旁邊相隔幾個舖位的，做攝影工作室的老闆為JOMO的常客，常幫襯她們的早餐，飲杯咖啡就回到工作室工作。筆者到場一會兒，在閒聊兩句當中，他都叫我試試這裡的咖啡，還說裡面的蛋糕不錯的，常有不少客人假日來捧場。

按圖睇「JOMO Coffee & Cakes」環境有幾Chill！

小店位置只得10幾個，位置小小，假日多人到場都要排陣隊先吃到純素蛋糕。

位置在巷弄，而且是巷弄中間，不是巷弄口有指示牌，都真的有點難找到位置。

JOMO=Joy Of Missing Out：「想各位享受當前一刻。」

看過不少自家小店咖啡室，除了想令更多人可以喝到手沖、吃到自家製食物，更甚是想大眾提出個人理念。問及三人為何想選址這小巷，她們異口同聲表示，「這裡夠靜，夠避世。現今世代太多資訊要吸引，各位每分秒都無真正休息的空檔了！」

其實，我們生活中需要的不多，可能只需要一杯咖啡、一件蛋糕、一個空間，讓人好好地享受當下，之後的生活才夠動力前進。這也是此店名的意思，在忙亂間，都要有個位置去放空，享受當下遠離煩囂的一刻。

JOMO Coffee & Cakes

地址：西環西營盤水街4號地下D號舖

營業時間：星期一、三至日 11am-6pm，星期二休息

電話：2762 0258

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