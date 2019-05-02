【入廚貼士】水樽不清洗細菌比廁所板更多！清潔購買水樽6大貼士

走塑，是近年的環保趨勢，幾乎每個人都會有一個水樽傍身。有時候太忙，很容易便不知不覺把它放過夜，再加上出門趕時間的話，水樽內的水真的可以照喝也無問題嗎？

「裹面都只是裝著水啫，無咩大問題既」、「尋日都已經洗過一次，算乾淨了吧。」每一次不洗水樽時都會給自己無數個藉口，不過這些藉口又是正確可信的嗎？

為什麼水樽只是裝水仍會滋生大量細菌？

比起其他飲料，雖然水看來乾淨，不過但凡只要經飲用過後，黏在皮膚上的金黃葡萄球菌等有害細菌會進入樽內並慢慢滋生，令水樽（特別是樽口）滿佈細菌。只需短短時間，細菌菌落便會快速地繁殖散佈，在數天後水樽或會比廁所板更髒，所以即使裝的只是水亦和細菌數量無太大關係。

金黃葡萄球菌有甚麼害？

跟據衛生署的資料，金黃葡萄球菌可經一般烹調方法消滅，但產生的毒素則較長久，引致食物中毒，症狀有噁心、 嘔吐、 腹瀉、肚痛、發燒等。

市面上的水樽款式五花八門，到底應如何選購？（網上圖片）

最易滋生細菌的飲品？

日本電視節目《月曜から夜ふか》就曾經用水、綠茶、麥茶、橙汁、牛奶咖啡及可樂作測試，量度金黃葡萄球菌含菌量變化，原來不同飲品的含菌量也不同。

按圖看清飲品放置24小時後，不同的金黃葡萄球菌含量，哪種最多？

不同飲品，細菌的滋生速度各有不同。（VCG）

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按圖看使用水樽6大小貼士：

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資料來源：Healthyeats,《月曜から夜ふか》