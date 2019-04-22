【蘆筍炒豬頸肉食譜】3招爽脆秘訣！教你點揀新鮮靚蘆筍

今期季節當造蔬菜非蘆筍莫屬，爽脆的蘆筍加蒜蓉炒已經好味道，今次再加同樣有咬口的豬頸肉一併炒香，用來作伴飯菜一流！炒蘆筍都有小技巧，可令它保持爽脆，即睇有咩炒蘆筍秘訣！ 拍攝：劉晴、王夕子 剪接：林宛津

根據藥學名著《玉楸藥解》，蘆筍能「利水通淋。」，有助保護膀胱，對心臟病、高血壓、水腫、膀胱炎、排尿困難等病症有輔助療效。

蘆筍含維生素和纖維素，有助排便。

蘆筍爽脆招數一：揀蘆筍留意夠唔夠水分

靚蘆筍吃起來當然要無渣、爽口，在街市或超市揀蘆筍主要的秘訣是留意它其有無足夠水分，而要知道蘆筍有無水分，有3招教你揀靚蘆筍，

（1）清新無異味，堅挺、翠綠、有光澤為佳。

（2）蘆筍的尖端部分如毛筆，一個個頭俗稱「鱗芽」的花苞，必須要細密和集中，若筍尖鬆散，也意味著它水分不足。

（3）底端要翠綠，因有時候在街市見到蘆筍底部已泛黃，這代表它已「木質化」，會有渣。

買到靚蘆筍之後，將皮除去。

蘆筍爽脆招數二：買後浸水保持水潤

買到靚蘆筍後，回到家未即時處理的話，可將蘆筍放進水中，浸到蘆筍尾段，最好打直浸，令尾部吸收水分，讓底部保持有水分滋潤。直至煮的時候就可以拿去沖水，去皮，切段。

蘆筍爽脆招數三：加冰水令蘆筍保持爽脆

準備此菜式時，將蘆筍底部切走，去皮後可將其放進冰水，浸5-8分鐘，再去準備醃肉等程序。

處理好的蘆筍，最後落鑊炒，大火快手將其炒香。

健康小貼士： 蘆筍含維生素和纖維素，有助排便。而且，蘆筍含天門冬酰胺，有助預防高血壓、心臟病、水腫、腎炎、貧血、關節炎等病症。不過，蘆筍當中有少量嘌呤。此元素會令痛風症病人的尿酸升高，形成尿酸結晶，病症便會發作。所以，有痛風的朋友們就盡量少吃。

蘆筍炒豬頸肉食譜

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百合啡菇炒蘆筍食譜

食譜 蘆筍炒豬頸肉（炒） 材料 蘆筍5條、豬頸肉200克、蒜頭2粒 醃料 生抽1茶匙、鹽1/2茶匙、米酒2茶匙 調味 豉油1湯匙、糖1茶匙、水2湯匙 做法 1. 蒜頭切成蒜蓉備用。 2. 蘆筍洗淨，刨皮後切件，備用。 3. 豬頸肉加入醃料醃約10分鐘。 4. 開鑊落油，爆香蒜蓉，放入豬頸肉炒勻。 5. 落蘆筍和調味，再炒。 6. 關蓋煮3分鐘即成。

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