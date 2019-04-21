【減肥】台灣名醫執行「211餐盤」　半年減44磅4年不復胖

持之以恆的減肥方法是瘦身的黃金定律，能健康有效地減重外，亦可控制體重不易復胖。 台灣名醫宋晏仁醫生的「211餐盤」提案，使他半年減去44磅，3年過去也不復胖。

台灣前衛生署副署長宋晏仁醫生自述當年長期體重破90公斤，曾發現心肌缺血，亮起心臟健康紅燈。因一次他的病人成功減重，半年內瘦了12公斤，重拾健康，令宋醫生有意決心減肥。但他有見此名病人用節食、甚至禁食的方法來減肥，手法太激烈，做法只能一時，無法持久，於是宋醫生銳意找能持之以恆及有效的減肥方法。

在一場研討會上，宋醫生獲知「哈佛大學健康餐盤」的資訊，所謂的「健康餐盤」組合是蔬菜和水果佔餐盤一半，澱粉和蛋白質各佔1/4，不難實行亦可享有飽餐。從2014年初，宋醫生開始實行「哈佛大學健康餐盤」, 體重每月逐步下降2公斤，到了9月足足輕了20公斤，由92公斤（~202磅）成功減至73公斤（~161磅），腰圍從38吋瘦回33吋。

台灣宋晏仁醫生在電視節目上自述減肥心得。（台灣TVBS《健康2.0》電視節目影片截圖）

體重達標後，如何能持之以恆？宋醫生後來定出了「水、肉、菜、飯、果」的飲食順序，將「哈佛大學健康餐盤」調整成蔬菜佔1/2，蛋白質和全穀類各佔1／4，簡而言之即蔬菜2份、蛋白質1份、全穀類1份」，是為「211餐盤」。

「211餐盤」意思是每餐享用蔬菜2份、蛋白質1份及全穀類1份。（台灣TVBS《健康2.0》電視節目影片截圖）

用餐前先喝500cc開水，讓腸胃準備分泌消化液，宋醫生強調餐前喝水對減重的效果非常好，211餐盤的秘密就在於杯水！他解釋由於傳統的減肥方法，著力於阻礙消化及抑制吸收，反導致食物吃進肚子後，腸胃無法好好地消化吸收，使大腸變成壞菌的營養來源，製造出對身體有害甚至致胖的物質。此外，據研究指出，先食用豆類、魚、肉、蛋等優質的蛋白質，再吃蔬菜，才能讓好的腸道菌均衡生長，小腸可以更充分分解食物。

按下列各圖了解宋晏仁醫生的「211餐盤」之7項重點及膳食舉例：

+ 10 + 9 + 8

這幾年宋醫生一直遵循「211餐盤」，覺得簡單易行，最重要是減重的效果非常好，適合任何體質人士。最後，宋醫生也提醒進食速度要稍為放慢一點，營養學家建議進食時要細嚼慢嚥，避免吃下過量的食物，也可讓飽足的訊息傳遞到大腦。

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