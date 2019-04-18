【鰂魚涌甜品】90後女生手作麻糬泡芙！大路抹茶、髒髒朱古力口味

港人向來鍾情煙韌的食物，麻糬便是其一。最近就有新餅店，將泡芙、麻糬合體，脆口之餘又煙韌，甜品控又有新目標了！ 攝影：曾兆璋

90後完夢開餅店 冀手作治癒心靈

店舖由90後的千慧一腳踢，她自小就希望擁有自己的烘培店，儘管畢業後投身空姐，她仍然趁旅程之間的空檔上網自學，學習做自己最喜歡的泡芙，並想到配搭Q彈的麻糬，開設網店成功殺出一條血路。

眼見訂單愈來愈多，千慧才下定決心辭去正職，開設實體餅店。被問到為何店舖為何叫治癒菓子，她想也不想就回答：「小時候很喜歡看日劇《午餐女王》，女主角每次吃蛋包飯時一臉滿足的樣式，讓人很羨慕，其實有時快樂可以很簡單、很純粹，希望這裡出品也能帶給大家快樂。」而店內的日系簡約裝潢也是她的主意，看著看著，也讓人覺得很舒服。

從網店到地舖，泡芙都由千慧一手包辦，花的心機不少。

泡芙每日鮮製 抹茶、髒髒朱古力口味

「叮叮叮！」焗爐響起，意味又有新一批泡芙要出爐。 「泡芙對溫度很敏感，放久了味道會差很多。因此我寧願每日早點開工，晚點收工 ，也想做到每日新鮮出爐。」話說罷，千慧便切開熱辣的泡芙，放入大大片麻糬和各款配料。

目前泡芙口味有約十多種，最受歡迎有抹茶麻糬、髒髒朱古力等，前者用上著名的小山園抹茶粉，份外甘香；後者則是滿滿的比利時朱古力粉，就跟髒髒包一樣。現時店舖每天都會供應3-4款口味，Size分大、小兩款，大的就是平常Size，連麻糬吃非常飽肚，就像吃了一碗飯；而小的就是一口份量，買來當散水餅就最適合。

髒髒朱古力麻糬／抹茶麻糬$25

+ 8 + 7 + 6

治癒菓子

地址：鰂魚涌英皇道901號英麗閣地下D1舖

電話：5541 2850

營業時間：12:30pm-6:30pm

備註：大量購買建議預訂

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