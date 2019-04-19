【復活節元朗美食市集】60攤檔有營小吃手工藝　帶埋狗狗去逛街！

復活節4天假期，飛的飛，走的走，但無錢無假無得飛的，其實一樣可以日日食買玩，想遠離鬧市，可以去元朗。盈匯坊正舉行復活節美食市集，約60個攤檔中，有各款特色小食、飲品，不少更是健康有營食品，還有原創手工藝、飾物、農產品等，又有Busker每天輪流表演和Sanrio人物選舉大賽，大派復活節小禮物，最重要還可帶自己心愛的小狗齊齊逛齊齊玩！ 圖片：文化動力提供

盈匯坊復活節美食市集由兩個部分組成，這是盈匯坊。

還有另一部分，是盈匯坊外圍的熟食市集。

美少女戰士Sailor Moon也來撐場！不知是否為了配合Sanrio人物選舉大賽，竟全款武裝上陣，來賣美少女綿綿冰，吓？美少女臭豆腐都有？最搞笑還有懷舊「鹹濕可樂」，是店主說的，即「話梅可樂」，也可選七喜或忌廉！愛懷舊的還有叮叮糖、飛機欖、龍鬚糖、花占餅等，甚至五十年代古樹豆咖啡！這檔手沖精品咖啡，提供五十年代古樹豆咖啡，也有百年古樹豆咖啡和10%野生麝香貓調配咖啡，最貴的當然是百年古樹豆$70杯。

按圖看懷舊小食與熟食攤檔推介：

雞翼糯米飯30件，502件。

+ 29 + 28 + 27

小食攤檔除了傳統的魚蛋、雞翼、香腸、和牛等等之外，場內還有不少養生天然食品，例如含富膠原蛋白、不含防腐劑和沒經漂白的海燕窩，即珊瑚草，可護膚抗敏抗衰老，有桂花味和菊花味。就連清宮秘方都有！是三花養宮茶，三花是指黑鑽石玫瑰、牡丹花和桃花，能改善內分泌和經痛問題。另外，還有兩款花茶，是玫瑰花加黃金桂花，法國花種的金桂花，比一般桂花香幾倍，具美頻護膚、調理肝胃，消除疲勞等功效。而另一種屬醒神配方，是蘋果花加迷迭香和檸檬草，可潤肺悅心，生津開胃。

按圖看各款健康養生食品及其他飲品：

+ 9 + 8 + 7

不但人要健康，小寵物也不能忽視，當中有專為牠們而設的手工寵物零食，有機奇亞籽鴨肉、低脂高蛋白的風乾白飯魚、富含奧米加3和軟骨素的新西蘭風乾青口，還有角豆椰子寵物朱古力，可免費試食！食飽飽可以沖個涼剪個髮又得，現沖剪試做價有8折優惠。

按圖看小寵物零食和其他食買玩內容：

可以一齊行街街，當然開心！

+ 19 + 18 + 17

盈匯坊復活節美食市集

日期：4月18至22日

時間：12nn–9pm

地點：The Richfield錦上路B出口（步行2分鐘）

Busker表演嘉賓：

1 Dreamers

2 Abi&Chloe

3 何景熙

4 Cozy

5 SIN@石榴樹

6 Claudia& sing

【第一屆武博】散打泰拳蔡李佛，薙刀意拳居合道，你知多少？還有手搏、八卦掌、太極大槍、菲律賓魔杖、史實歐洲長劍術、菲律賓魔杖……廢話少講，立即網上預約，參加5月3至5日九展武博「試手區」超過100個的體驗班，感受武術運動的博大精深！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁