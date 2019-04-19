【火腿芝士卷食譜】15分鐘炮製懶人早餐　想更金黃香脆有妙法

早餐的選擇有很多，有人會吃粥、麵包、歐陸早餐、點心或三文治等，今次就介紹一個適合早餐享用的火腿芝士卷，只需15分鐘就煮好，還可以邊行邊食！ 攝影、攝錄：李賢華、吳釨健 剪接：潘諾兒

芝士火腿三文治相信每個人都食過，如果想美味指數再倍增，當然是吃多士！火腿芝士卷製作簡單、香脆可口，麵包不僅沾上牛油香氣，芝士夾心更會有些少流心效果，令人垂涎。見到其他人製作麵包卷時，只沾蛋漿而不沾麵包糠；我兩種煮法都試過，覺得沾麵包糠效果更金黃，亦更脆卜卜。

之前試過同時煎兩個版本的芝士火腿卷，內餡一樣，不過上面兩件只沾了蛋漿沒有麵包糠；下面兩條則是沾完蛋漿再沾麵包糠，兩者明顯有分別。（鄧穎琪攝）

坊間有三文治火腿片，大小剛好用來夾麵包，不過捲芝士火腿卷時有一點小技巧，先將芝士和火腿放在壓扁的方包下方，捲的時候要用點力度壓實，以免散開。若然捲完之後發覺火腿突了出來，可以再切走些少，麵包會更易黏合。

火腿芝士卷食譜

健康小貼士：

由於火腿是加工食品，被世衛歸類為第一致癌物，而部分品牌的火腿鈉含量比較高，建議可比較不同品牌，若然每100克肉的含鈉量低於600毫克則比較健康。另外由於在煎麵包卷的過程用上牛油，會較肥膩，建議上桌時可用廚房紙印乾多餘油分。

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食譜 火腿芝士卷（煎） 材料 去皮方包4塊、車打芝士片4片、火腿片4片、雞蛋1隻、麵包糠適量、牛油少許 做法 1. 先用擀麵棍在方包上來回滾動，壓平方包。 2. 把芝士及火腿片鋪在方包較下方位置（頂部要預留1至2厘米），再將方包捲起。 3. 火腿芝士卷蘸上蛋漿後，再沾滿麵包糠。 4. 燒熱鑊下牛油，放入麵包，接合位朝下方，以小火煎至每面金黃，上碟後每件一分為二，即成。

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