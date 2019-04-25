【即溶咖啡冷知識】咖啡粉變顆粒易溶解？粉團沙粒狀則更具風味？

繁忙的午後好不容易擠出片刻喝杯咖啡，卻發現有些咖啡粉總是倔強的漂浮在水面上不乖乖地與水相溶，低頭一看居然包裝上還寫著「即溶咖啡」4個大字！市面上的即溶咖啡產品顆粒有粗有細，到底有沒有差？

為什麼有些即溶咖啡粉「不即溶」？

傳統即溶咖啡粉常使用單一噴霧乾燥法，讓原料液體以噴灑的方式進入乾燥艙，使水份快速蒸發形成乾燥粉末。但由於在加工過程中是以高溫加熱方式達到乾燥效果，故也容易使得咖啡的風味流失且獲得碳燒味較重的成品。且噴霧乾燥製造的咖啡粉末或奶粉製品過細、顆粒密度大時，便常常發生粉末與水接觸互相凝聚不相溶的情形。

繁忙的午後好不容易擠出片刻喝杯咖啡，卻發現有些咖啡粉總是倔強的漂浮在水面上不乖乖地與水相溶。（GettyImages）

即溶咖啡搭載「造粒」技術 變大顆卻更好溶解！

但隨著加工技術的進展，這個惱人的狀況也找到了解決的辦法！透過「造粒」這項技術，讓原先高密度的細粉末形成多孔且中空的較大顆粒，使得水分得以快速進入並吸水溶解。

點擊圖片看清新技術「造粒」和冷凍乾燥法，使咖啡粉更快溶解▼▼

即溶咖啡 喝方便但保存不能隨便！

而這些即溶咖啡產品，不管到底是採用哪一種加工法，在保存時都應注意密封保存，因為咖啡粉的表面積與咖啡豆相比更大，除了容易與氧氣結合外，也更加容易吸濕而導致黴菌滋長。在家中如果發現你家存放已久的的咖啡粉開始結塊了，就代表保存環境不當，若發現除了結塊，外觀還有菌絲或霉味，那奉勸你還是整罐丟掉！畢竟咖啡雖是精神食糧，但不小心喝壞肚子卻是會讓人精神耗弱的！

參考資料：何謂即溶咖啡-摩卡咖啡

【本文獲「食力」授權轉載，原文：你有發現嗎？為什麼即溶咖啡變顆粒了？這樣還能即溶嗎？】

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