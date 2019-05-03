【健康飲食】益生菌挑選攻略功效全分析　能促進腸道健康原因係…

益生菌是民眾最耳熟能詳的保健食品，但市面上的益生菌千百種，這些益生菌是如何在你的腸胃道裡作用，又該如何挑選呢？ 文：食力編輯部

益生菌能保持腸道健康，怎麼做到的？點擊圖片放大看答案！

而除此之外，台灣葡萄王生技股份有限公司研發處副處長許勝傑也提到，一般益生菌產品中的寡醣成分其實也扮演了重要的角色。這些寡糖成分常作為「益生質」，在腸道益生菌生長時作為養分的來源，幫助益菌的生長。

點擊圖片放大，益生菌挑選注意事項：

益生菌怎麼吃？差別在於劑量以及服用對象生理情況

謝昌衛表示，大人小孩均適合服用益生菌，差別在於各菌種的劑量以及服用對象的生理情況，如嬰幼兒建議一次服用一顆膠囊或者半包的粉狀包裝產品，加入40度以下的開水或奶中餵食，成人的話則可依照需求，適度調整服用劑量。

但謝昌衛也提到，如益生菌、營養補充品等保健食品，仍屬於「食品」範疇，無法作為治療用，故呼籲民眾切勿將其視為「藥品」，若有任何身體健康問題仍應諮詢醫生等專家。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：讓嗯嗯順暢的益生菌百百種！到底該怎麼挑怎麼吃？】

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