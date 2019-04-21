【尖沙咀Cafe】懸浮龍蝦意粉花半年研發 ！6款千層蛋糕打卡下午茶

近年內地Cafe越開越多，有復古主題、粉紅主題等，專為喜歡影相的女生而設，很多人放假都會上深圳等地的Cafe影相食Tea，變相令香港的Cafe生意受打擊，不得不各出其謀迎戰。這間位於尖沙咀的Cafe不僅環境適合女孩子們大影特影Post IG，老闆更花半年時間研究出一個懸浮意粉，另外還有跟時裝設計師聯乘的Tea Set！ 攝影：鄭子峰

老闆Stanley本身做西餅出身，White button Café & Dessert開業5年以來，主要以賣甜品為主，包括千層蛋糕、雪人般的棉花糖、水晶球飲料等，但他不想一直側重甜品，所以除了推出Tea Set外，也試著在鹹食方面下工夫。近日，店家推出了一款懸浮的波士頓龍蝦尾配龍蝦汁扁意粉，即使鬆開手，叉子連意粉仍然原封不動懸浮在半空中，相當神奇！Stanley話：「深圳好多網紅Cafe，啲人依家放假都返大陸食嘢，坦白講我哋都靜咗1年，所以要諗啲嘢突圍。我哋諗過唔同嘅懸浮食物，亦試過用唔同嘅方法去懸浮，最後就整咗依個出嚟。」

在挑選食材方面，Stanley選用了加拿大波士頓龍蝦，先用蔬菜熬湯再加龍蝦頭炒勻，煲3、4小時後再隔渣，慢慢熬出味道，再於醬汁加入法國忌廉。

波士頓龍蝦尾配龍蝦汁扁意粉$188｜意粉掛汁度高，龍蝦爽彈、肉嫩不黐殼，醬汁除了有濃郁龍蝦味，亦相當Creamy。不過「懸浮」秘技就不在這裡公開了，畢竟魔法拆穿了就很沒趣。想再飽肚點的話可加$60轉套餐，有黑松露雜菌湯、田園沙律、茶或咖啡。

Tea Set與港女幾乎已經劃上等號，想食得奢侈的話當然可以去酒店，而Cafe價錢相對就較親民。由於餐廳久不久就會更換主題，最新一期就跟Instagram坐擁16萬粉絲的網紅兼時裝設計師簡幗儀（Lilian Kan）合作，聯乘她的自家品牌KanaLili推出下午茶，有首飾盒、唇膏、心心等元素，深深擄獲女孩子的心。

除了美侖美奐，Tea Set價錢不算貴，$268/2位，老闆Stanley就說：「主要想簡單少少，唔想下下賣到咁貴，可能有時啲女仔想食少少嘢、唔想太Heavy，咁下午茶每人百零蚊，就會符合到佢哋要求。」

想知呢款Tea Set有咩食？想睇呢間Cafe有咩招牌甜品？請按下圖睇詳細簡介！

White button x KanaLili All Day Tea Set $268/2位｜這個下午茶餐有鹹有甜，而且製作得頗為別致。

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許多時候，女生去Cafe消磨時間，著重環境多於食物質素，深明此道的Stanley也為佈置環境花了許多心思，記得幾年前到訪是這裡以馬戲團為主題，亦加入了英倫風概念；至於現在則是粉紅色跟藍色為主色調，Lilian Kan特地設計了洗衣機佈景板，配上霓虹燈牌、粉紅色購物車等，絕對是IG-er必到的打卡牆！見到枱上有些復古電話、飾物箱、花束擺設，Stanley也相當歡迎大家當作拍攝道具。

請按下圖睇更多打卡位及甫士示範！

一場來到，記者也跟各位IG-er一樣去這個打卡位拍照留念。

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由於要配合Café主題，Lilian Kan為假人穿上了自己設計的圍裙，讓人想起嬌俏的女僕。而Café其中一角則成為少少的衣帽間，擺滿其品牌的服飾，每月其中幾日都會公開發賣，她更會親自駐場。

餐廳以粉紅色與藍色為主，間中更有潮流雜誌借場拍攝，亦有人在此拍MV。

White button Café & Dessert

地址：尖沙咀亞士厘道23號雅士利中心12樓

電話：2372 9998