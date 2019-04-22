【九龍灣自助餐】$78任食30款素食！酒店廚炮製咕嚕菇、黃金南瓜

近年素食潮流愈趨旺盛，不少住宅區都冒出平民素食自助餐，照顧到城市人的綠色飲食需要之餘，合理價錢亦吸引不少街坊幫襯，成功從基層推廣素食。今次，素食自助餐就殺入九龍灣區，最平$78就有交易。 攝影：曾兆璋

素食義工開店！主張健康原始風味



老闆 Celia 以前常在大埔素食餐廳惜食堂、慧食堂擔任義工，向來對推廣綠色飲食不為餘力，有見市面的素食自助餐開始普及化，所以就選擇在未被覆蓋的九龍灣區開店。Celia：「放眼現時坊間的素食自助餐，不少食物都用上濃油赤醬去調味，難免會對健康造成負擔，所以這裡食物都會做到少油、少鹽、少糖。」



問及自助餐形式會否鼓勵浪費，Celia 就坦言這是個大趨勢：「對比下當然是單點比較好，但始終自助餐吸引力較大，可令素食更平民化。餐廳會密切留意餸菜供應，並且讓食客自行收拾碗碟，好讓他們量力而為，假如食物真的有多的話，我們也會安排送予有需要人士。」

餐廳位於九龍灣的得寶花園，吸引鄰近不少住客幫襯。（官方圖片）

老闆Celia（右）以往熱心參與義工活動，一心推廣素食。今次自己開店，也有不少素食朋友撐場。（官方圖片）

五星酒店廚坐鎮！晚市近50款食物

始終自己不太擅長煮食，故此Celia就特別邀請，曾於五星酒店及素食店任廚的Raphael 幫忙，炮製一系列特色素食，如咕嚕菇、焗豬扒飯、素食漢堡等，都是大家認識的款式，當中不乏嶄新的做法：黃金南瓜以植物牛油混和蛋黃炮製；芋頭魚則以鷹嘴豆、紅腰豆蓉製成，分別取代油膩的鹹蛋黃和芋蓉，吃下全無違和感。縱使菜式都得跟從健康調味方針，但賣相和味道仍然做得吸引，這份心思值得一讚。



至於沙律方面，則供應大熱的Superfood 藜麥、羽衣甘藍，部分蔬菜還用上本地有機出品，相當揼本。甜品則有提拉米蘇、紫薯撻、抹茶紅豆銅鑼燒等，豆腐花更以有機豆漿製成，豆香特別濃郁。以上描述皆為晚市的食物供應，以$128的價錢來說，可以任食50多款食物，確實物有所值，午市時段則包括30多款選擇，$78的定價就更加抵食。不過美中不足的是，75、90分鐘用餐時間可能有點倉卒。



按圖看自助餐食物款式：

沙律區約有10多款選擇，當中不乏貴價的羽衣甘藍，簡單拌和檸檬汁已經很開胃。

+ 19 + 18 + 17

齊齊素

地址：九龍灣牛頭角道3號得寶商場地下122號舖

電話： 3996 9048

自助餐時段及收費：

午市 (11:45am-1pm，1pm-2:15pm，2:15pm-3:30pm)

成人$98(新張優惠$78)；小童$78(新張優惠$58)

星期一至四晚市 (6pm-7:30pm，7:45pm-9:15pm)：

成人$168(新張優惠$128)；小童$128(新張優惠$98)

星期五至日晚市 (6pm-7:30pm，7:45pm-9:15pm)：

成人$188(新張優惠$148)；小童$148(新張優惠$118)

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