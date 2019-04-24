近年，有不少人推廣生酮飲食法，透過強迫人體燃燒脂肪而非碳水化合物，模擬飢餓狀態去減磅。然而，這並非健康的飲食方法。想控制體重的你，就應該嘗試地中海飲食法，均衡地攝取食物的營養，配合適當的運動，瘦得健康又輕鬆。

戰友Jacky問：「近來同事們都說要戒澱粉質，多吃肉和脂肪才可減磅。」我提醒：「相信他們所說的是生酮飲食法！這方法雖然或會在短期內減磅，可是長遠影響健康，特別是心血管的問題，你還是別胡亂試。」

生酮飲食法是透過強迫人體燃燒脂肪而非碳水化合物，模擬飢餓狀態去減磅，但長遠有損健康。（VCG）

她說：「那麼，想保持健康，該怎樣吃？」我說：「美國近期有研究公佈了，地中海飲食法是2019最佳的飲食方法。同時，大量的研究指出，參照這方法進食，可以減低心血管病、癌症、柏金遜等病的病發率。而這個方法，是參考地中海鄰近國家人民的飲食而設計，我們也可以應用。」

我繼續說：「這個飲食着重穀類食物，並多選全麥的產品。另外，還要多吃蔬菜和水果。」我再說：「紅肉不能太多，宜以魚類或家禽取代，每天的分量大約是掌心大小，而且要去皮去肥。調味料也是重點，他們慣用香草，我們則可以利用天然的調味料如蒜蓉、胡椒、薑、洋葱或花椒八角等。」

一圖看清什麼是「地中海飲食法」，點食至啱？（請按下圖）

Jacky問：「煮食時，是否建議多用橄欖油？」我回答：「橄欖油雖屬好油，但亦不宜過量。但是，亞洲人喜歡煎炒菜式，橄欖油的煙點較低，不太適用。所以，我們可以使用它的同類、有較多單元及多元不飽和脂肪的芥花籽油。另外，進食果仁也是重點。」

Jacky大喜：「太好了！我最喜歡煲呔果仁，一口氣可吃掉半筒。」我說：「果仁也是脂肪，吃半杯（約70克）已有400多卡，多吃容易致肥。健康的食物也只宜適量進食，每天只宜吃5分之1杯（約28克）。另外，記得要選無添加的啊！」

除了健康的飲食方法，配合運動和良好的生活模式也是健康的不二門法。（VCG）

Jacky問：「可以喝酒嗎？」我回答：「地中海飲食法建議可適量飲用紅酒......」

按圖看營養師建議多少才算是適量？男女分量原來各不同！

內容提供：黃凱詩

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「將地中海飲食帶到香港」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

【第一屆武博】

讓孩子擴闊眼界，開創嶄新境界，來到武博內的「兒童武術區」，孩子能以遊戲方式增進武術知識，更能參與武術活動，近距離了解武術世界。5月3至5日，眼界‧決定境界，與仔仔囡囡一起參加武博吧！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁