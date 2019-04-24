【打工仔e肚仔日記】日限百件手工麵包！西環創意炒麵熱狗超搶手

早上一個麵包加杯牛奶，相信有不少人都有如此早餐習慣。但食慣一般麵包可能會厭，西環這間麵包店極具創意，將日式炒麵加入麵包做餡，成為炒麵熱狗，令早餐添新意，而且好飽肚，即睇有咩創意麵包款式！ 主持人：黃繼鋒

80後情侶檔西環開創意麵包店

想出這些炒麵熱狗，是本身從事酒店業的一對情侶，阿倫與Sabrina。兩小口在社會工作十多年，想來點新意思，於是創立屬於自己的小店。由於二人喜歡熱狗，就決定將其變成開店主題，一間麵包店的初形誕生。

選擇親手做麵包而不是用來貨麵包，是因為當中材料可自己控制。麵包所用的是日本麵粉及天然酵母，牛油是純天然法國無鹽牛油，出來的熱狗包又香又軟綿。亦因為店內麵包全人手由他們二人製作，只賣百件，非常搶手！

▼按圖睇「BakeOut」有咩食！

日式黑豚肉炒麵熱狗 $36

+ 8 + 7 + 6

BakeOut

地址：西環西營盤皇后大道西216號地舖

營業時間：星期一至日 11am-8:30pm

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