【小饅頭食譜】自製經典童年小食簡單好玩！外層酥脆入口即化

經典零食旺仔小饅頭，的確勾起不少童年回憶。小巧又可愛，有奶香及蛋香，停不了口的好味道！ 攝錄、攝影：李賢華、鄧天傲 剪接：潘諾兒

小饅頭也是你的童年零食嗎？洗腦式的廣告歌：「看起來一樣，吃起來就是不一樣…」令小饅頭成了家喻戶曉的零食。現在好像少了小饅頭的蹤影，原來自己也可以在家做，材料十分簡單，外層酥脆，入口即化，自己做更可以控制糖的分量，使小饅頭更健康。

小饅頭

由於小饅頭的製作方法太簡單，並沒有太多技巧，小孩子也可一起參與創作。小饅頭中有粟粉，它的特點在於慢慢冷卻後會令食品變硬；醬汁變稠身，故此有些製作心得可供參考：

1. 在小鍋內用慢火加熱牛油後可熄火，加蛋漿時快手拌勻，再加入其餘材料後搓成麵糰，餘溫令麵糰更易搓揉。

2. 靜置麵糰時，要用保鮮紙蓋住防止水分流失。

3. 搓小饅頭時快手一些，防止麵糰變乾。小饅頭完成後，待完全冷卻會更酥脆，放入密封瓶保存，可放上一星期也不受潮變腍。

小饅頭食譜

健康小貼士：

自製小饅頭，可以控制糖的分量，比市售的小饅頭更低糖分，減低熱量攝取。

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食譜 小饅頭（焗） 材料 粟粉95克、低筋麵粉15克、泡打粉1克、奶粉15克、糖15克、牛油15克、雞蛋1隻 做法 1.將粟粉、低筋麵粉、泡打粉、奶粉及糖拌勻。 2.溶化牛油，加入雞蛋拌勻。 3.加入其餘材料，搓成麵糰，將麵糰放置10分鐘。 4.切開麵糰，分成小饅頭，放入已預熱攝氏170度焗爐，焗15分鐘完成。

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