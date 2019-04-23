【尖沙咀日本菜】京都第一西京燒登港！日賣3萬片！$188懷食料理

位於京都吃西京燒的老店，「京都一の傳」，其人氣程度為平均每日賣近3萬片西京燒，成為日本高端西京燒市場銷量最高的老店。聽到流口水的港人們不用飛京都，香港五月都有得吃，即為你預告有咩食！ 圖片來源：官方圖片

$188懷石料理 親民價吃京都第一「西京燒」

港人愛日本菜不容置疑，當地出品的料理多不勝數，當中擁有400年歷史的懷石料理，有道名為「西京燒」的菜式，深受當地人熱愛。於日本京都91年歷史的西京燒專門店「京都一の傳」，即將到港，而且是首間海外開分店，由店舖總廚佐藤暢郎坐鎮，製作最正宗的西京燒。

西京燒，主要以白麵豉醬製成的西京燒醬作為醃料，用來醃銀鱈魚。製作時，以直接火烤方式，燒經醃製的魚塊，脂肪融化後，待外層燒成焦糖色，帶焦香的魚肉，Juicy嫩滑，又有醬料微甜的味道，難怪日本人都這麼愛吃這道料理。

按圖睇「京都一の傳」有咩食！

銀鱈魚西京燒 $88，西京燒以燒銀鱈魚為最傳統食法，期後就有燒豚肉、鰻魚等食材。

+ 11 + 10 + 9

香港店由京都當地本店的總廚佐藤暢郎主理。他的傳統手藝，配上來自日本的食材，港人們不用飛京都也可以吃到正宗西京燒。

首間「京都一の傳」海外分店，將5月登陸尖沙咀。

京都一の傳

地址︰ 尖沙咀廣東道3-27號海港城海洋中心4樓403號舖

電話︰3101-4981 / 3101-4982

開店日期︰5月1日

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