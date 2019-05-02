【中環美食】日廚主理隱秘居酒屋！新鮮即開生蠔、惹味炭燒和牛

香港的居酒屋多不勝數，但真正富有氣氛的不多，走過蘇豪區街頭，卻給我找到這一間。店子由型格日廚主理，是個喝酒、吃小菜的好地方。 攝影：曾兆璋

日系深宵居酒屋 蘇豪探索東京之夜

店子隱身於蘇豪伊利近街，低調的門面，讓路人不以為然。甫開店門，才發現裡面別有洞天，

只見昏黃燈光照射在木調裝潢、雲石傢俱上，那份原始而溫暖的質感，叫和風。聽著輕快、慵懶的街頭音樂，讓人自不然也放鬆下來。「自小就在爸爸的居酒屋幫忙，對我來言，居酒屋就是下班後放鬆的地方，大家都可以暢所欲言。」主廚 Shun Sato（佐藤駿）說。店舖的環境、氛圍予人感覺Cozy之餘，不失型格，可謂跟東京的居酒屋同出一轍。

店名Fukuro即是日文的貓頭鷹，意味店舖營業至深宵，晚餐時段過後仍會供應酒類、小食，適合一眾夜貓、酒鬼。（官方圖片）

築地市場學藝 創作海鮮、和牛新味

Sato 主廚少年時就於築地市場打滾，故擅長炮製魚鮮，之後去了澳洲西日餐廳任廚，一做便是七年，難怪說得一口流利英文。他後來輾轉來到香港，先後在粵菜口利福、近年摘星的法國菜 BELON工作，直至上年中，才有了這間自己主理的居酒屋。

主廚佐藤駿，同時是個潮流愛好者，平常都會穿著自家設計的工作服，配上All-back髮型，雙手的紋身，相當型格。

下手做過不同菜系的Sato，創作的菜式當然不會走傳統路線。「我會形容為摩登、稍為有點不同的居酒屋菜式，味道沒有跟從既定菜系，就是我們獨有的風格。」切著魚生的他解釋著。油甘魚刺身換上法式擺碟，沉淫在加入番茄、墨西哥辣椒的柚子醋中，鮮味變得更豐富；鮮嫩的炭烤和牛配上金菇，以昆布醬油調味，讓人聯想到中式的肥牛卷，別處確實吃不到。

Wagyu Zabuton$298｜取自和牛的肩脊部分，油脂分布如大理石般均勻，以備長炭燒製，甘香鬆化且不失肉味。

不敗牛油粟米 獨特綠油帶出鮮味

不過說到筆者最喜歡的，還是焦糖牛油粟米，表面看似簡單，但實乃經蒸、炸、煮三個過程，集香甜、脆口、油香於一身，吃得出心機。嘗過好幾道小菜後，不難發現大部分菜式都有一個共通點，就是一滴滴綠色的液體，這其實是Sato的得意調味料。「那是葱油，我們要用特定的溫度去烹煮，才會呈現綠色的狀態，既能提升Umami（うま味，即鮮味），也為菜式著色。」

Oyster$118｜ 兩隻生蠔也水潤飽滿，簡單配以柚子醋，清新果酸帶出鮮甜，令人胃口大開。

Chillout！與店員一起喝酒

酒精方面，店舖供應一系列清酒、燒酒及威士忌，少不了居酒屋必備的Highball，特別推介「Ken」，以Gingle Ale、梅酒、Dark Rum 調製而成，酸辣味道夠刺激。來到當然得喝幾杯，不然Sato可是會不高興！這裡的店員們更會不時跟客人聊天、喝幾杯，打成一片，有意思。

按圖看食物、飲品款式、價錢：

+ 9 + 8 + 7

Fukuro店舖門面不起眼，晚上路過真的不容易察覺。

Fukuro

地址：香港中環伊利近街 1-5 號

電話：2333 8841

晚餐供應時間：星期日至三 6pm-10:45pm，星期四至六 6pm-11:45pm

備註：不設訂座